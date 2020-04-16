世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞

在新加坡，英文是主流和知識體系語言，新加坡英文好的人非常多。認為新加坡人只會講Singlish，美國人都聽不懂，不像台灣人的英文美國人都聽得懂，這就和嘲笑台灣人都只會講台灣國語，中國人都聽不懂一樣，實在是非常可笑。普魯斯特說偉大作品是以某種外國語寫成的，偉大作家都會在語言裡發明自己的外國語，在自己的語言中成為外國人。語言的少數用法有其價值，如同卡夫卡堅持用捷克布拉格德文寫作。所以我認為無論是討論Singlish Manglish 或台灣國語，英文或華文，我們在語言使用和書寫上都應該努力創造出更大的變異，而不是屈從於中心／正統。

2020-04-16 12:34