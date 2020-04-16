快訊

中共滲透角力戰之惡果？川普宣布美停止資助WHO

兒1.8萬罰單未繳屋遭法拍 婦跪求仍無法挽回

世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞

聯合新聞網 / 綜合報導
薩爾瓦多幫派勢力擔起責任，以確保居民都有遵守國家的隔離命令，也因為疫情關係薩爾瓦多3月份連續兩天沒有兇殺案。路透
薩爾瓦多幫派勢力擔起責任，以確保居民都有遵守國家的隔離命令，也因為疫情關係薩爾瓦多3月份連續兩天沒有兇殺案。路透

位於中美洲的薩爾瓦多黑幫盛行，被歐美稱為世界上最危險的國家，也因為暴力猖獗、經濟慘澹，許多人都透過暴力來獲取利益，不過近期受到新冠肺炎疫情影響，國內幫派勢力擔起責任，以確保居民都有遵守國家的隔離命令，乖乖待在家中，也因為疫情關係薩爾瓦多3月份連續兩天沒有兇殺案。

根據「每日郵報」報導，薩爾瓦多暴力犯罪率突然下降，且48小時沒有發生兇殺案，當局2月總共有114起兇殺案，而3月兇殺案急劇下降，只剩65起，有國外記者表示，從他記憶以來從沒發生過這種狀況，連續兩天沒有兇殺案，更是這輩子第一次經歷。

根據報導，薩爾瓦多自新冠肺炎疫情爆發以來實施隔離政策，而兇殺案下降的主因正是因為幫派從暴力轉移到守衛家園，黑幫發送有爆炸聲的錄音檔給居民，內容提到「每個家庭每個人只能允許一個人離開家去購物」、「我們不想在街上看到任何人，如果要外出最好只去商店，也最好戴著口罩」，如果違反就會炸了他家。

有民眾表示他們「不怕警察，只怕黑幫」，政府實施隔離政策，但幫派執行還更有效率，他們會拿著棒球棍在街上巡邏，阻止任何人無緣無故在街頭上流浪，或狠狠教訓不守規矩的人，這也讓薩爾瓦多目前只有103例確診、5人死亡。

薩爾瓦多 新冠肺炎 疫情 幫派 警察 口罩 爆炸

延伸閱讀

世界人口到達「7777777777」網友秒截圖 台灣排名第57

因疫情失業卻意外中樂透 澳洲男每月領37萬獎金連20年

監獄憂群聚染新冠肺炎提早釋放囚犯 男隔天卻因槍殺再度被捕

美國一家人開設庭院補給站以為會瘋搶 結局好暖心

相關新聞

世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞

位於中美洲的薩爾瓦多黑幫盛行，被歐美稱為世界上最危險的國家，也因為暴力猖獗、經濟慘澹，許多人都透過暴力來獲取利益，不過近期受到新冠肺炎疫情影響，國內幫派勢力擔起責任，以確保居民都有遵守國家的隔離命令，乖乖待在家中，也因為疫情關係薩爾瓦多3月份連續兩天沒有兇殺案。

德動物園面臨斷炊 列安樂死名單

因為疫情，連動物園都被迫「弱肉強食」？自德國於3月15日下達封城令後，遊客銳減，新明斯特動物園財務吃緊，為了解決動物捱餓的問題，園方已列出緊急應變方案，考慮將部分動物安樂死...

用高雄舊公車抗疫 宿霧市違規者必須上車聽講習

菲律賓中部宿霧市（Cebu）3月26日起強化社區隔離，以遏阻新冠肺炎疫情。為使市民乖乖待在家裡，宿霧市長今天宣布，違反社...

班克西最新創作惡搞自家廁所 網友：比整間屋子值錢了

身分成謎的英國當代街頭藝術大師班克西，在新冠肺炎疫情期間仍在家持續創作，並透過IG公布最新作品：老鼠大鬧廁所，並自嘲「妻...

聖母院燒毀週年鐘聲：法國不信，但總統堅持「2024修復」？

「聖母院的鐘聲再度響起...願法國人共度難關。」巴黎聖母院去年歷經了毀滅性的大火，在15日屆滿一周年的時刻，睽違許久再度敲響了聖母院的紀念鐘聲，向當前正在防疫前線拼命的醫療人員致敬。進入封城已經一個月的巴黎市民，也紛紛在陽台和街上報以掌聲與歡呼回應；然而儘管鐘聲帶來了對抗疫情與生活復原的希望象徵，但火災摧殘後的聖母院重建工作，目前仍因疫情而停擺當中，同時在資金無法全數到位、重建設計混沌未明的狀態下，馬克宏卻又再度重申「5年修復重啟」的決心，聖母院最後是否能如願在2024年巴黎奧運前重啟？未來恐怕還充滿了變數。

隔離禁令下 阿根廷唯一正常上課學校在南極

武漢肺炎疫情導致全球多數學校停課，阿根廷中小學已停課一個月，目前全國唯一仍正常上課的學校位於南極的埃斯佩蘭薩基地，這個全...

極致的美必然有罪？談米開朗基羅的「罪」

《罪：米開朗基羅》（Il peccato）是《尋找天堂的三個人》導演安德烈．康查洛夫斯基（Андрей Кончаловский）的最新力作，此片也延續了與「上帝」有關的主題。若說《尋找天堂的三個人》是直接與上帝對話，《罪：米開朗基羅》則是探問藝術家與上帝之間的關係。

U值媒／台灣人對Singlish的誤解 語言使用不是屈從於正統

在新加坡，英文是主流和知識體系語言，新加坡英文好的人非常多。認為新加坡人只會講Singlish，美國人都聽不懂，不像台灣人的英文美國人都聽得懂，這就和嘲笑台灣人都只會講台灣國語，中國人都聽不懂一樣，實在是非常可笑。普魯斯特說偉大作品是以某種外國語寫成的，偉大作家都會在語言裡發明自己的外國語，在自己的語言中成為外國人。語言的少數用法有其價值，如同卡夫卡堅持用捷克布拉格德文寫作。所以我認為無論是討論Singlish Manglish 或台灣國語，英文或華文，我們在語言使用和書寫上都應該努力創造出更大的變異，而不是屈從於中心／正統。

靛藍小孩們長大了 正積極行動為搶救地球而戰

氣候變遷在世界各地引起混亂，年輕人正積極行動，並要求大人有更多作為。

日女百年前旅台遊記出土？文史工作者坦言受騙

最近有一位從事文史工作的朋友私下跟我抱怨，說他不久前買了一本《臺灣漫遊錄》，誤以為是日本時代台灣出土的旅台遊記。由於難得記載將近一百年前日人造訪台灣的舊時氛圍而具有某種史料價值，沒想到回家打開書籍一看，卻發現內容完完全全就是一部新著的虛構小說，讓他強烈有種被欺騙的感覺。

世界人口到達「7777777777」網友秒截圖 台灣排名第57

由全世界的學者和志工共同管理的世界人口計算網站「Worldometer」日前宣佈，全世界的人口目前已經突破了7,777,777,777人，許多網友特別截下這個瞬間以茲紀念。

母女緣淺！剖腹誕下女嬰 英國確診護士同日不治

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，英國盧頓及鄧斯特布爾大學醫院（Luton and Dunstable University Hospital）的28歲護士阿吉亞龐（Mary Agyeiwaa Agyapong）本月5日確診，延至上周日（12日）誕下一名女嬰後不幸離世，是該醫院首名不治的醫護人員；女嬰目前情況良好，但院方沒有透露其病毒檢測的結果。

熱門新聞

白宮：台灣去年底曾通報人傳人 遭WHO已讀不回

美股道瓊重挫逾530點 零售銷售等數據嚇壞投資人

史無前例！川普威脅強迫國會休會 想直接任命屬意人選

譚德塞遺憾川普暫停金援 轉與合作夥伴填補缺口

川普喊停金援WHO 全球撻伐

白宮顧問轟世衛 隱瞞疫情「手上沾染鮮血」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。