世界上最危險的國家薩爾瓦多犯罪率下降 竟是幫派功勞
位於中美洲的薩爾瓦多黑幫盛行，被歐美稱為世界上最危險的國家，也因為暴力猖獗、經濟慘澹，許多人都透過暴力來獲取利益，不過近期受到新冠肺炎疫情影響，國內幫派勢力擔起責任，以確保居民都有遵守國家的隔離命令，乖乖待在家中，也因為疫情關係薩爾瓦多3月份連續兩天沒有兇殺案。
根據「每日郵報」報導，薩爾瓦多暴力犯罪率突然下降，且48小時沒有發生兇殺案，當局2月總共有114起兇殺案，而3月兇殺案急劇下降，只剩65起，有國外記者表示，從他記憶以來從沒發生過這種狀況，連續兩天沒有兇殺案，更是這輩子第一次經歷。
根據報導，薩爾瓦多自新冠肺炎疫情爆發以來實施隔離政策，而兇殺案下降的主因正是因為幫派從暴力轉移到守衛家園，黑幫發送有爆炸聲的錄音檔給居民，內容提到「每個家庭每個人只能允許一個人離開家去購物」、「我們不想在街上看到任何人，如果要外出最好只去商店，也最好戴著口罩」，如果違反就會炸了他家。
有民眾表示他們「不怕警察，只怕黑幫」，政府實施隔離政策，但幫派執行還更有效率，他們會拿著棒球棍在街上巡邏，阻止任何人無緣無故在街頭上流浪，或狠狠教訓不守規矩的人，這也讓薩爾瓦多目前只有103例確診、5人死亡。
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