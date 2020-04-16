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德動物園面臨斷炊 列安樂死名單

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
園內一隻名為「維特斯」（示意圖）的北極熊，被列為「確定無疑的最後倖存者」。（photo byFlickr）
園內一隻名為「維特斯」（示意圖）的北極熊，被列為「確定無疑的最後倖存者」。（photo byFlickr）

因為疫情，連動物園都被迫「弱肉強食」？自德國於3月15日下達封城令後，遊客銳減，新明斯特動物園財務吃緊，為了解決動物捱餓的問題，園方已列出緊急應變方案，考慮將部分動物安樂死，並宰殺作為其他動物的食物。負責人維勒娜•卡斯帕里表示，「總比看牠們挨餓受苦好」。

沒有收入營運困難

根據《CNN》報導，位於德國北部的新明斯特（Neumünster）動物園，受到新冠肺炎疫情衝擊，導致遊客減少、營運困難。園方負責人維勒娜•卡斯帕里表示，為了讓動物生存下去，只能先做最壞打算，已經列出首要安樂死動物的名單，甚至或許不得不考慮「將一些動物餵給其他動物吃」。

柏林動物園協會（VdZ）強調，動物園在休館期間無法大幅削減開支，每日仍須支出一定人力與金錢成本餵食並照顧動物，維持宜居的環境及溫度條件，一旦失去門票收入，便面臨龐大財務壓力。德國政府已推出高達7,500億歐元的紓困方案，VdZ也已籲請總理梅克爾撥款1億歐元，作為動物園產業的緊急支應金。

做最壞的打算

根據《快餵新聞》報導，園長表示，自德國於3月15日下達封城令後，該動物園只能靠捐贈為生，「但人可以挨餓，動物卻不行。」如海報、企鵝等動物，每天得進食大量新鮮魚類，如今供應鏈與財源皆斷，斷炊危機已經迫在眉睫。

卡斯帕里也說，通常動物園經營不下去，會將動物移轉別的動物園，但可惜其它歐洲國家的動物園也在沉重邊緣掙扎，自身負擔很重，「因此這些動物無處可去。」

「我們已列出會先撲殺的動物清單。」卡斯帕里無奈表示，這是最壞的最後手段，儘管這樣做還是不太能解決財政困難，但為了應付牠們的食物，不得不將某些動物考慮安樂死，「好比看牠們挨餓受苦」。誰生？誰死？宰殺順位尚不明朗，但園內一隻名為「維特斯」（Vitus）的北極熊，被列為「確定無疑的最後倖存者」。

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