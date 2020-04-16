世界人口到達「7777777777」網友秒截圖 台灣排名第57
由全世界的學者和志工共同管理的世界人口計算網站「Worldometer」日前推測，全世界的人口目前已經突破了7,777,777,777人，許多網友特別截下這個瞬間以茲紀念。
根據Netlab報導，世界人口到達這個由幸運數字七所串連而成的數字，是在本月15日的凌晨三點半左右。「Worldometer」是一個根據聯合國、世界衛生組織所公開的官方數據，推測並模擬當下人口的計數器。該組織的數字被多國政府和機構信賴並引用，包括英國政府、BBC、紐約時報等。
按照國別排列，目前人口最多的國家是中國（約14億3932萬人），其次則是印度（約13億7719萬人），第三名是美國（約3億3060萬人）。拉丁美洲中人口最多的國家是第六名的巴西（約2億1224萬人），非洲國家中人口最多的則是第七名的奈及利亞（約2億0506萬人）。
歐洲國家中人口最多的，是不在歐盟區內的俄羅斯（約1億4592萬人），在全世界排行第九名。歐盟中人口最多的國家則是德國（約8373萬人），排行第十八名。台灣（約2381萬人）則在235個國家與地區中，排名第57。
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