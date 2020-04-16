母女緣淺！剖腹誕下女嬰 英國確診護士同日不治

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，英國盧頓及鄧斯特布爾大學醫院（Luton and Dunstable University Hospital）的28歲護士阿吉亞龐（Mary Agyeiwaa Agyapong）本月5日確診，延至上周日（12日）誕下一名女嬰後不幸離世，是該醫院首名不治的醫護人員；女嬰目前情況良好，但院方沒有透露其病毒檢測的結果。

阿吉亞龐確診後，在4月7日被送院治療，後來病情惡化，醫生於是為她進行緊急剖腹生產，雖然手術後情況一度有好轉，但她最終仍不幸離世。事後，醫院被指個人防護裝備（PPE）不足，導致大量醫護人員不滿，認為自身受感染的風險太高。

院方發表聲明稱，對阿吉亞龐離世表示哀悼，強調醫院並無口罩及防護衣不足等問題；醫院負責人卡特（David Carter）表示，阿吉亞龐服務了逾5年，是院內一名非常盡責及出色的護士，「她的女兒能生存下來是這個黑暗時期的一絲希望之光，我們對其家人朋友致以最深切慰問。」

有人為阿吉亞龐發起網上眾籌，希望幫助其丈夫及女兒度難關，發起人寫道：「對於每個認識阿吉亞龐的人來說，她都是一位天使，她的愛、關懷和真誠無可替代。在這段沈重艱辛的時期，我們應該盡可能照顧（阿吉亞龐的家人）。阿吉亞龐，妳會永遠在大家心中，直至我們在天堂重聚。」

截至週三（15日），英國累計有99459例確診個案，死亡人數增至超過12894人。英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）在每日疫情記者會稱，將在週四（16日）正式決定是否延長封鎖措施，同時政府計劃推出新措施，允許病情危殆病人的家屬在可行情況下送別親人。首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）警告，未來24小時的死亡數字可能更嚴峻，但預計當地的死亡人數即將達到頂峰。

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文章授權轉載自《香港01》