3青年惡作劇報案 紐約消防員遭迎面打噴嚏後確診

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，全球死亡人數已超過12萬人，但仍有些人不認真對待，甚至以此作為惡作劇。近日紐約一名消防員接報到場檢查消防栓，不料被3名蓄意惹事的青年嘲笑，其中一人更向他的臉上打噴嚏，數日後消防員出現病徵，其後確診新冠肺炎。

該名紐約消防員是33歲的奧馬爾（Omar Sattar）， 3月18日他當值時，接報趕到自治市公園社區（Borough Park），到場後卻被3名哈西迪猶太教青年要求檢查消防栓。3人亦嘲笑他，問他「是否害怕新冠病毒」，奧馬爾不斷嘗試和青年保持距離，但其中一人突然向他的臉打了一個噴嚏，然後3人就一起逃跑了。

在事件發生4天後，奧馬爾開始出現類似流感的病徵，他於3月24日請病假，其後接受檢驗，終於在27日確診患上新冠肺炎。

奧馬爾事後寫信向消防局呈報事件，當中表示即使無法確定染病是否直接與事件有關，但看得新冠肺炎疫情受到不少人忽視。他又提到，在疫情嚴峻的時候，保持社交距離很重要，所有人共同努力才能成功戰勝病毒。

紐約市消防部門以信件屬「非官方的」性質而沒有評論。前眾議員多夫（Dov Hikind）則表示事件「嘔心和令人髮指」，他譴責宗教社群中小部分人不但不願意遵守，更嘲笑保持社交距離的規定。

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文章授權轉載自《香港01》