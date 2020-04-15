違新冠肺炎隔離令被捕 西班牙女全裸爬警車抗議

2019冠狀病毒（COVID-19）疫情重災區之一的西班牙，日前發生一宗對隔離令的另類「抗議」事件。當地時間上周六（11日），西班牙一名41歲女子因違反隔離令外出被捕，她接受法院視像審訊獲准保釋後，離開警局時突然脫光身上衣服，全裸爬上警車抗議。警方馬上將她拉下車，女子拔足就跑被3名警員追捕，其中一名警員捉住她後，用警棍「啪」一聲大力打落女子腿部，她應聲倒地再被捕。

日前Twitter及Reddit流傳一段影片，顯示一名裸女爬上警車高舉雙手似是在抗議。西班牙傳媒報道，事件發生於馬拉加省托雷莫利諾斯市（Torremolinos），當地時間周六，阿道夫蘇亞雷斯廣場（Plaza AdolfoSuárez）上的民眾發現，一名金髮女子違反隔離令離家外出，馬上報警。

警方稱這名41歲女子極不合作，向到場警員吐口水及試圖襲警，她因違反隔離令及襲擊等罪被捕。她在托雷莫利諾斯警衛隊法庭受審，法官用視像方式距方式審理案件，並獲許女子保釋，離開拘留所後警方帶她回警局釋放。

警方稱這名41歲女子極不合作，向到場警員吐口水及試圖襲警，她因違反隔離令及襲擊等罪被捕。她在托雷莫利諾斯警衛隊法庭受審，法官用視像方式距方式審理案件，並獲許女子保釋，離開拘留所後警方帶她回警局釋放。

從影片所見，女子脫光衣服爬上警車，並高舉雙手揮動，之後轉身坐在警車上。警方隨即把她拉下車，她拔足就跑，3名警員上前想將她再次拘捕，其中一人成功接近女子，雙手捉實她的左手，然後抽警棍打落女子腿部，「啪」一聲的聲響連影片都錄下來，女子被打後「呀」一聲倒地，警員上前跨坐在她身上制服她。

執法的警員認為她精神狀況有問題，召來救護車想送她到醫院接受心理評估，救護車抵達時，女子不抵抗自行上車。警方消息指，女子第二次被捕時沒有攻擊性，只是脫光衣服及爬上警局門口的一架巡邏車。

事件發生於警察局的街道上，大量民眾從家中目擊事件大吃一驚並拍片上網。甚至連西班牙國家警察工會都在官方Twitter分享影片，又呼籲民眾在疫情期間要忍耐。馬拉加警方亦指，現時每天都會接到超過100宗有市民違反隔離令的投訴。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】西班牙人為防疫出動暴龍裝 警察截查爆笑畫面曝光

【街頭襲警】胖漢旺角街頭肉搏4警 被噴椒制服拘捕

文章授權轉載自《香港01》