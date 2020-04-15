在家工作較快樂？ 35%東京人不認為

工作跟生活難區分、跟同事溝通有障礙，即使在家上班也不快樂！東京慶應大學近日的調查指出，在家工作者中，有3 成認為這對身心健康造成影響，主要理由是工作跟日常生活無法明顯區分、沒有足夠運動時間，線上很難跟同事溝通工作細節。主導調查的山本教授建議，事先規劃行程表，可以減少在家工作的焦慮感。

根據《福斯財經網》報導，日本因為疫情擴散，東京許多公司也安排員工在家上班。由慶應大學的研究團隊在3月26日至28日，對8475位年齡橫跨20道64歲的上班族進行調查，其中有21%表示在家工作，裡面又有一半的受訪者坦言是為了因應新冠肺炎疫情在家上班。

在家工作者中，有35%員工表示在家上班讓他們心情比以前在公司上班還要差，50.7%表示沒有差別，僅有14.3%的受訪者認為在家工作比較開心。反應比較差的理由主要有三：41.3%的人認為在家工作不容易跟日常生活分開，39.9%的人認為在家工作會壓縮運動時間，而39.7%的受訪者則表示，在家上班很難跟在公司的同事溝通。

慶應大學的山田教授受訪時表示，如果將個人生活與工作搞混，工時恐怕比以前更長，在家工作反而會比出去上班還要累。因此他建議如果被公司要求在家工作，要設立行程表，規劃工作、與上級聯絡的時間，才不會因為長時間悶在家裡感到心情煩躁。

《波士頓環球報》提到，疫情是短暫的，但是長期下來，無論是在家隔離的民眾，或是身處水深火熱的醫護人員心理壓力都很大，在疫情趨緩後，最重要的就是針對人們的心理健康進行治療。

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