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英安養院推認養老人 陪伴聊天不寂寞

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
安養院推出「認養祖父母」計畫，讓志願者透過視訊陪老人家聊天互動，目前已有超過6萬7000名志願者加入。（Photo from網路截圖）
安養院推出「認養祖父母」計畫，讓志願者透過視訊陪老人家聊天互動，目前已有超過6萬7000名志願者加入。（Photo from網路截圖）

安養院開放「認養」老人，讓志願民眾可以透過視訊與老人互動同樂，目前已有超過6萬7000名志願者加入。因為疫情影響，許多老人安養院不對外開放，老人們只能離群索居。英國一家安養院推出「認養」計畫，讓民眾可以「認養」老人，透過視訊方式聊天、玩遊戲等，為老人家的生活增添樂趣。

認養新的「爺爺奶奶」

根據《路透社》報導，一間位於英國倫敦的老人安養院推出「認養祖父母」計畫，號召年輕志願者與安養院內的老人配對成「祖孫」，透過視訊方式彼此互動，開始一段溫馨的忘年情誼。

安養院表示，志願者們可能早早失去了祖父母，老人家也沒有兒孫陪伴，這樣的「認養」計畫讓雙方都可以彌補那份缺失的愛，尤其在疫情延燒的時候，人們更需要愛與溫暖。

「在這種時刻，天性會激發人們尋找在這社會上最脆弱的一群人，去釋出關懷。」安養院院長Shaleeza Hasham表示，希望透過這樣的計畫，激勵安養院內的老人家，並給予歸屬感。

視訊交流安全快樂

為了維持安全社交距離，《Good Morning America》報導，志願者與老人家都是使用視訊互動，志願者也會透過寫信關心認養的「爺爺奶奶」。88歲的老太太羅西表示，住在夏威夷的年輕女性阿妮塔幾乎每天用視訊和自己聯絡，羅西很高興自己能分享年輕時候工作的故事，也很有興趣聽阿妮塔講夏威夷的生活樣貌。

安養院表示，這個計畫原本希望志願者能親自到院內與老人家互動，然而突如其來的疫情改變了計劃，反而為老人家找到更多散落在各地的「孫子們」。

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