呼籲保持社交距離 「牙買加閃電」秀超狂奧運照示意
退役短跑名將「牙買加閃電」波爾特（Usain Bolt），日前在推特貼出一張奧運比賽的照片，畫面中可以看到波爾特在賽道上遙遙領先，並甩開其他參賽者保持一定的距離，而他也搭上時事在貼文中寫下「保持社交距離」，照片曝光後短短時間就吸引超過60萬人按讚。
根據「法新社」報導，波爾特貼出的照片為「法新社」攝影師Nicolas Asfouri於2008年北京奧運拍攝的100公尺決賽畫面，波爾特以9秒69的成績打破世界紀錄贏得冠軍，當時他在最後十公尺處開始放慢速度，並張開雙臂拍著胸脯衝過終點線，在世界級的比賽中，他史無前例的舉動也讓人們留下深刻印象。
事隔12年，波爾特13日在推特上傳照片，並寫下「保持社交距離」，另類宣導防疫的作法也讓該照片再次引起網友熱議，短短兩天內已經吸引超過60萬人按讚、11萬人轉發。在新冠肺炎流行之際，他也拍攝許多在家鍛鍊的影片，鼓勵牙買加民眾待在家中自我隔離。
Social Distancing #HappyEaster pic.twitter.com/lDCAsxkOAw— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) April 13, 2020
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