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印度全國封鎖數週 超髒恆河水快速復活已可「直接飲用」

香港01 / 李福源
全國封鎖後，印度恆河水變乾淨。圖片來源／ youtube
全國封鎖後，印度恆河水變乾淨。圖片來源／ youtube

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，自從印度於上月25日宣布全國封鎖21日，恆河（Ganga River）水質有明顯改善，古魯庫爾康格里大學（Gurukul Kangri University）的前教授兼環境科學家喬希（BD Joshi）稱，恆河現已變得非常乾淨，甚至可以直接飲用。

印度中央污染控制委員會（CPCB）去年5月曾指出，恆河的河水「絕對不適合直接飲用」；而北方邦污染管理局（UPPCB）同年10月甚至提醒民眾，恆河水連用來洗澡都不適合，事緣河中的大腸桿菌群等太多，達到標準允許量的數十倍；在印度坎普爾（Cawnpore）賈納村（Jana）的恆河河段，大腸桿菌水平甚至超標達80倍。

然而，自印度宣布全國封鎖後，恆河兩岸的工廠幾乎全部停工，水質獲得明顯改善。喬希表示，由於工業廢水、旅館餐廳污水等污染物減少約500％，流經瑞詩凱詩（Rishikesh）及赫爾德瓦爾（Haridwar）的恆河水已變得非常乾淨，如果民眾要舉行「阿卡曼禮」（achaman，印度人在儀式中會喝下小量恆河水作為崇拜太陽儀式的一部分），是完全可以接受的。

網民感嘆人類受難大自然卻重生

另外，在印度東部奧里薩邦（Odisha）的瑞西庫利亞（Rushikulya）海灘，最近發現在一周內有接近28萬隻瀕危的雌性欖蠵龜（學名：Lepidochelys olivacea）集體上岸產卵。

森林部門的工作人員說：「今年3月對我們來說非常特別，因為白天和晚上來產卵的欖蠵龜數量差不多，一周內有近28萬隻欖蠵龜！這是7年來首次見到的。」有網民感嘆，雖然疫情令人類受難，但大自然卻在緩緩重生，實在諷刺！

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文章授權轉載自《香港01》

新型冠狀病毒 印度 水質

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