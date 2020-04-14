歐洲三月創高溫 疫情減碳沒減暖化

疫情讓許多工廠停擺，但歐洲3月卻是1981年以來最熱，顯示氣候變遷仍非常嚴重！雖然疫情讓人類工業活動停止，各地空汙指數也都明顯下降，但是歐盟公布歐洲3月的月均溫卻比以往高出2度，而且大氣中二氧化碳的濃度也達到411ppm的超高濃度，疫情看似減緩人類對地球的破壞，但全球暖化的威脅仍非常嚴重。

歐洲3月均溫創新高

根據《歐洲新聞網》報導，雖然歐洲各國因為新冠肺炎疫情的關係，產業紛紛停工，這也讓歐洲的空氣品質明顯好轉，空汙物質含量平均都下降了3、4倍，有些地區甚至下降6到7倍，但是歐洲3月的氣溫卻比1981-2010年的平均高出2度，這也代表地球還是朝向愈來愈熱的趨勢。

《世界氣象組織》的報告也指出，許多已開發國家的汙染物排放量有顯著下降，但是部分開發中國家卻沒有明顯下降的趨勢，推測可能是為了要維持產業運作，沒有停工造成的結果。歐洲環境總署之前的觀察數據也顯示，如波蘭等產煤國的空汙狀況跟之前還是差不多。

氣候變遷刻不容緩

不過，雖然3月的歐洲均溫比以往熱，但是目前全球的冰涵蓋量並沒有顯著減少，減少的速度比以往還要慢，以北極來說也有不同差別，有些地方融冰減少，但靠近歐洲的許多地方融冰面積增加。不過世界氣象組織科學家塔拉索瓦提醒，目前全世界的二氧化碳含量已經達到411ppm，暖化仍刻不容緩。

他也悲觀認為，疫情雖然讓今年碳排減少，但是人類長年累積下來的溫室效應卻已經難以回頭，不過現在卻是讓人類重新思考空汙議題的好時機。

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