口罩融時尚元素 手工縫製名人圖

戴口罩也可以很時尚！為扭轉人們戴口罩的負面觀感，越南時尚設計師華度權以手工繡製花朵、動物等精緻圖案的口罩，提升民眾戴口罩的意願。佛羅里達藝術家帕克則巧妙地將名人圖像融入口罩，居住於紐約的小女孩艾許莉也以手工縫製具紐約時尚週元素的口罩，掀起一波流行。

口罩也可以很時尚

根據《歐洲新聞台》報導，越南政府已宣佈民眾出入公共場合必須戴口罩，違者會受到裁罰。一名越南設計師則將時尚元素融入口罩，提升民眾戴口罩的意願。

常駐在越南河內的時尚設計師華度權，以精湛的手工技巧在口罩上繡出細緻花朵圖案，還有栩栩如生的昆蟲樣態及傳神的動物神情，這些圖案出現在口罩上，也扭轉人們對戴口罩的不良觀感。她說：「有些外國人對於口罩的想法依然不佳，認為這是身患重病的人才需要的，我希望用這些美麗的圖案改變大家的想法。」

「口罩不只是功能性用品，也可以成為男女的時尚配件。」設計每一片口罩都得耗上華度權3天的心力，雖然刺繡口罩比一般口罩價格高上許多，依然吸引許多客戶向她訂購。

繪製名人圖像

「據統計，美國僅有55%的民眾在疫情期間維持戴口罩的習慣。」《ABC子頻道》報導，佛羅里達藝術家帕克觀察到此現象，平常在街頭進行塗鴉創作的他，便巧妙地將名人圖像融入口罩，也引起一波流行。

佛羅里達藝術家帕克巧妙地將碧昂絲等名人圖像融入口罩，也引起一波流行。（photo by 網路截圖）

在帕克繪製的口罩中可以看到碧昂絲、Lady Gaga或珍娜傑克森等名人的手繪圖像。他笑說：「既然大家都認為戴口罩不夠酷，那我們何不把酷一點的元素如入？」《ABC子頻道》則指出，紐約有12歲的小女孩艾許琳，替當地醫療院所人員手工縫製具有紐約時裝週元素的口罩。大大的紅唇及時裝週衣物上使用的造型貼片，都出現在她的作品中，也讓當地收到口罩的醫護人員大呼，「好可愛！」

居住在紐約的12歲小女孩艾許琳，替當地醫療院所人員手工縫製具有紐約時裝週元素的口罩。（photo by YouTube）

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