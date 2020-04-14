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口罩融時尚元素 手工縫製名人圖

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
越南時尚設計師華度權以精湛的手工技巧在口罩上繡出細緻花朵圖案。（photo by YouTube）
越南時尚設計師華度權以精湛的手工技巧在口罩上繡出細緻花朵圖案。（photo by YouTube）

口罩也可以很時尚！為扭轉人們戴口罩的負面觀感，越南時尚設計師華度權以手工繡製花朵、動物等精緻圖案的口罩，提升民眾戴口罩的意願。佛羅里達藝術家帕克則巧妙地將名人圖像融入口罩，居住於紐約的小女孩艾許莉也以手工縫製具紐約時尚週元素的口罩，掀起一波流行。

口罩也可以很時尚

根據《歐洲新聞台》報導，越南政府已宣佈民眾出入公共場合必須戴口罩，違者會受到裁罰。一名越南設計師則將時尚元素融入口罩，提升民眾戴口罩的意願。

常駐在越南河內的時尚設計師華度權，以精湛的手工技巧在口罩上繡出細緻花朵圖案，還有栩栩如生的昆蟲樣態及傳神的動物神情，這些圖案出現在口罩上，也扭轉人們對戴口罩的不良觀感。她說：「有些外國人對於口罩的想法依然不佳，認為這是身患重病的人才需要的，我希望用這些美麗的圖案改變大家的想法。」

「口罩不只是功能性用品，也可以成為男女的時尚配件。」設計每一片口罩都得耗上華度權3天的心力，雖然刺繡口罩比一般口罩價格高上許多，依然吸引許多客戶向她訂購。

繪製名人圖像

「據統計，美國僅有55%的民眾在疫情期間維持戴口罩的習慣。」《ABC子頻道》報導，佛羅里達藝術家帕克觀察到此現象，平常在街頭進行塗鴉創作的他，便巧妙地將名人圖像融入口罩，也引起一波流行。

佛羅里達藝術家帕克巧妙地將碧昂絲等名人圖像融入口罩，也引起一波流行。（photo by 網路截圖）

在帕克繪製的口罩中可以看到碧昂絲、Lady Gaga或珍娜傑克森等名人的手繪圖像。他笑說：「既然大家都認為戴口罩不夠酷，那我們何不把酷一點的元素如入？」《ABC子頻道》則指出，紐約有12歲的小女孩艾許琳，替當地醫療院所人員手工縫製具有紐約時裝週元素的口罩。大大的紅唇及時裝週衣物上使用的造型貼片，都出現在她的作品中，也讓當地收到口罩的醫護人員大呼，「好可愛！」

居住在紐約的12歲小女孩艾許琳，替當地醫療院所人員手工縫製具有紐約時裝週元素的口罩。（photo by YouTube）

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口罩 紐約

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