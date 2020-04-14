從塞爾維亞到柬埔寨 新冠疫情下的大外宣

上個月，6名中國醫護人員搭乘塞爾維亞航空的班機抵達塞爾維亞首都首都貝爾格萊德（Belgrade），塞爾維亞總統武西奇（Aleksandar Vucic） 與多名內閣成員鋪紅地毯迎接他們。雙方在以互碰手肘的方式打過招呼後，武西奇分別吻了塞爾維亞與中國國旗。

事實上，塞爾維亞與數個跟北京友好的歐洲國家，目前正在接受中國醫療團隊協助抗疫。為了擺脫各國指控它在新冠疫情初期沒有實時防疫，中國正在全球推動大外宣，試圖借此鞏固其全球領導力。

加拿大阿爾伯塔大學中國研究中心主任霍頓 （Gordon Houlden） 向路透社表示：「中國正在利用新冠疫情，來進一步鞏固其在國際社會中的利益，這包含了向國際社會推廣中國的領導模式以及抗疫方法。」

北京否認輸出中國模式

中國外交部發言人趙立堅在4月9日的例行記者會上表示，中國派遣醫療專家組到各國，是為了幫助這些國家提高防疫和診療能力，提振共同戰勝疫情的信心，而非向任何一國輸出中國模式，也從未要求任何一國「抄中國作業」。

除了塞爾維亞外，中國也派遣醫療專家組到柬埔寨、伊朗、伊拉克、老撾、委內瑞拉、菲律賓、緬甸等10個國家，另外捐贈或販售醫療器材給將近90個國家，其中包含美國。中國也與不同國家與國際組織召開多場視訊會議，分享中國的防疫經驗。

廣東省疾控中心主任在塞爾維亞接受路透社訪問時表示：「我們希望在中國發生的悲劇不要在其他國家重演。」

復制中國抗疫策略

根據路透社報道，中國醫療團隊在這些國家協助建造臨時醫院收治新冠病患，並分享中國的防疫策略，比如在疫情爆發初期隔離輕症狀病患、在公共場所大量進行體溫檢測等，以及交流治療重症病患的經驗。

在中方協助下，塞爾維亞開始對輕症病患進行隔離，並派遣軍隊去搭建專門收治輕症病患的臨時醫院。塞爾維亞政府向路透社表示，中國的協助對該國受益良多，有助他們減緩病毒傳播的速度。

一名政府成員告訴路透社：「透過中國醫療團隊的支持，我們改變了防疫策略，也擴大檢疫。我們全面實行中國的抗疫模式，盡可能擴大接受治療病患的數量。」

柬埔寨則是透過大幅減少簽證發放數量來推動防疫，並且正在考慮把旅館和學校改建成返國國民的隔離場所。一名中國醫療團隊成員向路透社表示，柬埔寨主要是透過控制人民移動自由與禁止外國旅客入境來防止疫情擴散。

「感謝您，習大哥」

疫情初期中國被指隱瞞訊息，但近期努力向各國提供醫療援助。美國智庫布魯金斯學會的研究員哈斯（Ryan Hass）向路透社表示：「我認為很多國家不久之後，便會忘記中國在疫情初期所犯下的錯誤，導致現在新冠病毒肆虐全球。」

目前為止，塞爾維亞當地對於中國的評價仍算正面。在塞爾維亞首都貝爾格萊德市中心的街道上，插著一個立牌，上面除了有習近平的肖像外，還用中文寫著「感謝您，習大哥」。

楊威廉 （路透社）

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