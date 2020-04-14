快訊

中職／率先開打引全球注目 前洋投卻回憶放水醜聞

第1位防疫裁罰「百萬戶」不繳錢 9筆土地今查封

來客數銳減剩一成 日本酒吧老闆娘轉戰「Zoom」直播苦撐

聯合新聞網 / 綜合報導
紙月吧的老闆娘，透過鏡頭與客人乾杯對飲。圖／Maidonanews
紙月吧的老闆娘，透過鏡頭與客人乾杯對飲。圖／Maidonanews

受到新型冠狀病毒疫情影響，日本許多陪侍產業目前受到嚴重的打擊。以跟吧台老闆聊天解悶為主要服務的酒吧也不例外。不過，日前也有酒吧推出了「線上」服務，試圖打破疫情所帶來的困境，維持和客人之間的情感聯繫。 

根據Maidonanews報導，位於京都的「紙月吧（Bar Paper Moon）」，本月八日起便開始以視訊會議軟體「Zoom」，經營起「線上營業」。透過在網路上預約日期、時間，事前付款完成之後，便可以透過電腦或智慧型手機，跟老闆娘進行對話聊天，無需前往實體店面。除了提供各種不同的收費方案以外，也有給予小費的系統，無論個人或是團體都可以簡單上手。

紙月吧原本是以接待外國客人為主，但從三月底開始，來客數縮減到平常的一成左右，業績慘淡。老闆娘也表示「不管什麼時候突然宣布緊急狀態、要求我們暫時歇業都不奇怪，為此我們才開始進行一些新的嘗試。」

到13日為止，已經使用過這種服務的客人只有六組，並不算多。但店方表示，「希望各位客人能夠在自主隔離的同時，利用這項服務來轉換心情。」

另一家在京都經營Guest House的營業者有紀（假名），也在網路上開設了「清粥吧　京樂」。同樣也是以「Zoom」為平台，設計為讓複數的客人可以同時跟有紀對話。參加費用為一人500日圓（約新台幣140元），也同樣提供了額外的小費系統。舉辦前會先在Facebook上預告，並且訂下大家一起「喝啤酒」、「吃火鍋」等各種規則。

有紀直到兩年前，都還以吧台老闆娘的身份經營著同名的酒吧。如今，面對社會上要求自主隔離的呼聲漸高，考慮到「酒吧的功能不只是提供酒食，也有排解壓力，享受獨特的人際關係等功能存在」，她才讓自己的酒吧以網路經營的形式重新復活。

至今為止，有紀的網路酒吧已經舉辦了三次，使用人數也超過了二十人以上。有紀坦言，「說實話，我是不太覺得這會賺錢，反而是藉由人與人之間溫暖的對話、串連起彼此的關係，更為重要。我自己也會因為跟畫面另一頭的客人們乾杯，讓心情變得明亮起來。」她也打算以後每個禮拜天，都會舉辦營業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新冠肺炎

延伸閱讀

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

東京進入緊急事態 歌舞伎町男公關考慮進軍名古屋被罵翻

櫻花妹戴蕾絲口罩引暴動！日內衣大廠助產口罩獲好評

藥師如來加持？京都仁和寺手工特製口罩 每天限量200個

相關新聞

影／狂！俄國出動戰機引擎 街頭噴灑消毒劑

隨著全球新冠肺炎疫情持續發燒，各國防疫措施也越來越有創意。俄羅斯西伯利亞城市就想出，利用戰機引擎的力道來噴灑消毒劑，擴大...

韓國Youtuber鏡頭前生吃章魚 網友批虐待動物「享受殺生」

2018年11月在Youtube開設「吃播」頻道以來，韓國Youtuber SsoYoung以可愛的臉蛋、豪邁的吃相為賣點，已經累積了300多萬人次的訂閱者。其中又以「ASMR影片」特別出眾，觀眾們可以一邊聽著現場的咀嚼聲，邊觀看SsoYoung陶醉的吃相。然而，這樣的ASMR影片近期卻引發了虐待動物的爭議。

來客數銳減剩一成 日本酒吧老闆娘轉戰「Zoom」直播苦撐

受到新型冠狀病毒疫情影響，日本許多陪侍產業目前受到嚴重的打擊。以跟吧台老闆聊天解悶為主要服務的酒吧也不例外。不過，日前也有酒吧推出了「線上」服務，試圖打破疫情所帶來的困境，維持和客人之間的情感聯繫。 

新加坡確診4成為外勞！計畫將部分勞工移到海上宿舍

新加坡新冠肺炎疫情蔓延，該國外籍勞工社區傳播染疫持續受到關注。外界擔心，新冠病毒將在擁擠的外籍勞工宿舍擴散。

趁火打劫！竊取百萬件抗疫醫療物資 巴西警方逮捕10名中國人

巴西警方11日下午逮捕10名中國人，他們涉嫌竊取1.5萬組2019冠狀病毒疾病檢驗試劑組和約200萬件醫療物資，包括口罩...

烏克蘭疫情延燒 當局關閉基輔洞窟修道院

烏克蘭首都基輔當局今天關閉一座有1000年歷史的東正教修道院，因為有2名神職人員死於2019冠狀病毒疾病（COVID-1...

口罩融時尚元素 手工縫製名人圖

戴口罩也可以很時尚！為扭轉人們戴口罩的負面觀感，越南時尚設計師華度權以手工繡製花朵、動物等精緻圖案的口罩，提升民眾戴口罩的意願。佛羅里達藝術家帕克則巧妙地將名人圖像融入口罩，居住於紐約的小女孩艾許莉也以手工縫製具紐約時尚週元素的口罩，掀起一波流行。

從塞爾維亞到柬埔寨 新冠疫情下的大外宣

6名中國醫護人員搭乘塞爾維亞航空的班機抵達塞爾維亞首都首都貝爾格萊德（Belgrade），塞爾維亞總統武西奇（Aleksandar Vucic） 與多名內閣成員鋪紅地毯迎接他們。雙方在以互碰手肘的方式打過招呼後，武西奇分別吻了塞爾維亞與中國國旗。

防疫考量 日政府擬令業者末班車提早發

為阻止新冠肺炎疫情擴大，日本政府考慮籲請首都圈的鐵路公司等讓末班車的時間提早。日本政府7日對東京、大阪等7大城發布緊急事...

U值媒／在英國看防疫 感覺像是麻痺

軟封國第14天，我並不喜歡對我的生活下封國或封城這樣的註解，政府雖然不斷呼籲大家留在家中但並沒有硬性規定不能出門，是否遵守成了大家自己的選擇。所以當看到有媒體稱這種情況為軟封國時十分同意，自覺總算找到一個可以解釋當下狀況的形容。

WHO坐視中國重開野味市場 澳洲總理：難以理解

澳洲總理莫里森譴責世界衛生組織（WHO），坐視中國重開野味市場的舉動為「難以理解」

俄國新冠肺炎患者拒入院瘋狂逃跑 3醫護「全副武裝」猛追

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，俄羅斯阿爾札馬斯市（Arzamas）一名28歲男子早前接受病毒檢測，至上周三（8日）確診，但他拒絕入院接受治療，更狂奔躲避醫護人員，幸最終被抓回。

熱門新聞

1條床單包住護士女兒 媽媽給最溫暖的擁抱 那一秒即永遠

東京成田機場爆大廳睡紙箱隔離 網友批：打算讓大家都感染

開除防疫國寶佛奇？ 美掀推特論戰白宮否認

一家四口3人確診 2週後剩他獨活悲傷：如一部恐怖電影

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

川普：我沒要開除佛奇 轉發貼文又沒什麼

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。