來客數銳減剩一成 日本酒吧老闆娘轉戰「Zoom」直播苦撐

受到新型冠狀病毒疫情影響，日本許多陪侍產業目前受到嚴重的打擊。以跟吧台老闆聊天解悶為主要服務的酒吧也不例外。不過，日前也有酒吧推出了「線上」服務，試圖打破疫情所帶來的困境，維持和客人之間的情感聯繫。

根據Maidonanews報導，位於京都的「紙月吧（Bar Paper Moon）」，本月八日起便開始以視訊會議軟體「Zoom」，經營起「線上營業」。透過在網路上預約日期、時間，事前付款完成之後，便可以透過電腦或智慧型手機，跟老闆娘進行對話聊天，無需前往實體店面。除了提供各種不同的收費方案以外，也有給予小費的系統，無論個人或是團體都可以簡單上手。

紙月吧原本是以接待外國客人為主，但從三月底開始，來客數縮減到平常的一成左右，業績慘淡。老闆娘也表示「不管什麼時候突然宣布緊急狀態、要求我們暫時歇業都不奇怪，為此我們才開始進行一些新的嘗試。」

到13日為止，已經使用過這種服務的客人只有六組，並不算多。但店方表示，「希望各位客人能夠在自主隔離的同時，利用這項服務來轉換心情。」

另一家在京都經營Guest House的營業者有紀（假名），也在網路上開設了「清粥吧 京樂」。同樣也是以「Zoom」為平台，設計為讓複數的客人可以同時跟有紀對話。參加費用為一人500日圓（約新台幣140元），也同樣提供了額外的小費系統。舉辦前會先在Facebook上預告，並且訂下大家一起「喝啤酒」、「吃火鍋」等各種規則。

有紀直到兩年前，都還以吧台老闆娘的身份經營著同名的酒吧。如今，面對社會上要求自主隔離的呼聲漸高，考慮到「酒吧的功能不只是提供酒食，也有排解壓力，享受獨特的人際關係等功能存在」，她才讓自己的酒吧以網路經營的形式重新復活。

至今為止，有紀的網路酒吧已經舉辦了三次，使用人數也超過了二十人以上。有紀坦言，「說實話，我是不太覺得這會賺錢，反而是藉由人與人之間溫暖的對話、串連起彼此的關係，更為重要。我自己也會因為跟畫面另一頭的客人們乾杯，讓心情變得明亮起來。」她也打算以後每個禮拜天，都會舉辦營業。

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