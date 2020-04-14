韓國Youtuber鏡頭前生吃章魚 網友批虐待動物「享受殺生」

2018年11月在Youtube開設「吃播」頻道以來，韓國Youtuber「SsoYoung」以可愛的臉蛋、豪邁的吃相為賣點，已經累積了300多萬人次的訂閱者。其中又以「ASMR影片」特別出眾，觀眾們可以一邊聽著現場的咀嚼聲，邊觀看SsoYoung陶醉的吃相。然而，這樣的ASMR影片近期卻引發了虐待動物的爭議。

SsoYoung主要的食材都選用海鮮類，如龍蝦、魷魚、章魚、鰻魚等，然而，近期傳出爭議的也正是這些影片：SsoYoung在觀眾面前將活著的魷魚剖開、沾著醬油放入口中，或是將還在掙扎的小章魚一口吃下，任由扭動的觸手張開在觀眾面前。對於沒有食用活體動物習慣的人而言，這些影片已經到了令人不適的地步。

根據TechInsight的報導，許多網友紛紛在SsoYoung的影片下留言：「享受在鏡頭前殺生的感覺」、「沒人想看你擰掉活生生的動物的腳」、「就算是文化差異好了，也有人不能接受啊。這個影片真的很讓人不舒服。」、「請守住品格的底線」，擁有六百萬訂閱的Youtuber Ethan Klein更是在自己的頻道上表示，「這已經是虐待動物了。」另一名YouTuber，Def Noodles將SsoYoung的影片指為「無法原諒」，希望對方刪除影片。

目前也有人連署向Youtube官方要求將SsoYoung的頻道下架，Youtube方面則聲明，他們認為這部影片並不涉及虐待動物。不過，SsoYoung最終還是將這部影片從頻道上下架。