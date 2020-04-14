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俄國新冠肺炎患者拒入院瘋狂逃跑 3醫護「全副武裝」猛追

香港01 / 撰文：李福源
當醫護人員準備下救護車接走男患者時，他突然以百米衝刺的速度瘋狂逃跑。圖擷自YouTube
當醫護人員準備下救護車接走男患者時，他突然以百米衝刺的速度瘋狂逃跑。圖擷自YouTube

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，俄羅斯阿爾札馬斯市（Arzamas）一名28歲男子早前接受病毒檢測，至上周三（8日）確診，但他拒絕入院接受治療，更狂奔躲避醫護人員，幸最終被抓回。

當局表示，該名男子早前接受病毒檢測，在等待結果期間居家隔離，上周三結果證實呈陽性，於是安排醫護人員送他入院。3名醫護人員當日駕駛一架救護車抵達患者所在的住宅區，惟他突然以百米衝刺的速度瘋狂逃跑，3馬上展開追趕，及時將其追回送院免在外「播毒」。

阿爾札馬斯市長其後表示，逃走男子有智力問題，而作為預防措施，將安排他接受更大規模的檢測。

男子跑得非常快，3名醫護人員窮追不捨。圖擷自YouTube
男子跑得非常快，3名醫護人員窮追不捨。圖擷自YouTube

「能跑這麼快是否檢測出錯了」

影片吸引不少網民關注，留言稱「實在不明白他為甚麼要跑，有病還不趕緊積極治療」、「能跑這麼快，是否檢測出錯了？」、「真的辛苦醫生了，不但要醫治病人，還要跑得很快」。

截至周一，俄羅斯新增2558宗確診個案，創下單日新高，累計18,328人確診，共148人不治。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，當地疫情越趨惡化，必要時會調動國防部資源應對；他說俄軍的防疫專家正在國外開展工作，協助抗擊疫情，需要將這些經驗加以利用，但強調即使動用軍隊抗疫，亦只佔國防資源的一小部份。

俄羅斯 醫護人員 新冠肺炎

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