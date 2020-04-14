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一家四口3人確診 2週後剩他獨活悲傷：如一部恐怖電影

香港01 / 撰文：李福源
84歲的基思（左）與60歲的兒子理查德（右）。圖擷自Richard Macvicar臉書
84歲的基思（左）與60歲的兒子理查德（右）。圖擷自Richard Macvicar臉書

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19疫情持續，來自英國斯塔福郡（Staffordshire）的麥克維卡（MacVicar）一家四口，3人不幸先後確診，其中年屆84歲的基思（Keith）與82歲的妻子珍（Jean）兩周前離世，二人的62歲女兒杰妮（Jayne）延至上周六（11日）亦告不治，全家現只剩下60歲的理查德（Richard）孤身一人。

理查德表示，父母在兩星期前病歿，豈料家姐杰妮在父母去世後不久出現症狀，隨後接受檢測證實確診；噩耗有如晴天霹靂，他在Facebook上發文，希望親戚好友一起祝福家姐，助她度過難關。

理查德寫道：「我可以要求大家現在為我的家姐祈禱嗎？她正奮力與病魔搏鬥，在醫院裏奄奄一息。這是過去9日，在我父母病死後最令人傷心欲絕的消息，杰妮，妳一定要堅持下去戰勝這個病毒。」

82歲的媽媽珍妮（左）與62歲的杰妮（右）不幸相繼離世。圖擷自Mirror
82歲的媽媽珍妮（左）與62歲的杰妮（右）不幸相繼離世。圖擷自Mirror

「感覺猶如一齣恐怖電影」

可惜杰妮最終不敵病魔，於上周六離世。理查德說，他要獨自一人面對接連失去親人的哀傷，感覺猶如一齣恐怖電影，「家姐在這場性命攸關的戰鬥中落敗了，但至少我們知道她已和爸爸媽媽團聚。在兩星期內失去了逾半的家人，感覺如有被人剖開取走了我的心，真的太殘忍了！」

網民對理查德的遭遇深表同情，留言稱「這太慘痛了，希望疫情早日結束」、「就這樣失去3個親人，太可怕了。大家一定要好好照顧自己，不要冒險，不要再輕視這個病毒」、「他的傷痛根本無法用言語形容」。

截至周一，英國累計89,569人確診，死亡人數突破1萬，共11,346人不治。英國媒體上周六（11日）報道，全國醫院的屍袋已經耗盡，死者遺體只能用床單包起來；一名禮儀師表示，他為那些在殮房收集屍體的職員感到憂慮，擔心他們的安全；另有從事殯葬行業的搬運工人亦稱，在運送屍體後，他們感到「苦惱和焦慮」。

延伸閱讀：

新冠肺炎-英國屍袋不夠用-遺體僅以床單包裹

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文章授權轉載自《香港01》

英國 疫情 COVID-19 新型冠狀病毒

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