快訊

中和警「踹頭」事件：警方的私刑，法治國的死刑？

國防大學傳學生「發燒一星期」緊急停課！校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

聯合新聞網 / 綜合報導
男童的傷勢嚴重，治療費用高昂。圖/Facebook
男童的傷勢嚴重，治療費用高昂。圖/Facebook

新冠肺炎COVID-19）疫情延燒世界各國，引發口罩酒精等防疫用品的搶購潮。不過，日前印尼西爪哇省卡拉旺（West Karawang）卻傳出一件不幸的意外事件。一名男童在焚化爐周圍玩耍，沒想到隨手把玩的洗手液瓶中，殘餘的酒精竟引火上身，造成男童全身大面積燒傷，目前住院治療中。

根據《suara》報導，年僅3歲的甘加爾（Ganjar）與大他一歲的姐姐、母親及祖母同住，父親在鄰近的城市坦格朗（Tangerang）一處泳池打工，以微薄的薪資維持家庭。本月4日，甘加爾隨手拿著消毒用洗手液的瓶子，到焚化爐周圍遊玩，不料洗手液瓶中殘留的酒精卻引來無法撲滅的火勢，讓他的臉部及身體都受到嚴重燒傷。

儘管甘加爾緊急被送往附近醫院，但新冠肺炎的疫情讓醫院拒收甘加爾，最後他被送往馬達雅醫院（Mandaya Karawang）接受治療。由於甘加爾的治療費用高昂，父親又因封城無法趕回家幫忙，他的親友古納萬（Kiki Henky Gunawan）只好在臉書上募款，希望能藉此減輕甘加爾一家人的負擔。該則貼文引發熱烈迴響，目前已有1萬多位網友轉發，逾6千人按讚支持。

疫情嚴峻之際，民眾若要使用酒精或含有酒精的消毒液清潔，務必在通風良好的環境下進行，且必須遠離火源，也要避免直接往人體上噴灑酒精。萬一酒精引火燃燒，須立即採取「窒息式滅火」，在火勢擴散前以鍋蓋等物品將火熄滅。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 酒精

延伸閱讀

帶小孩「放風箏」慘被高壓電擊傷！夫妻雙雙截肢還要洗腎

逾萬人染疫死！英國殯葬業崩潰：屍袋不夠用 只能以床單裹屍

阿滴募資紐時廣告文案挨罵 網友挺：他不是蹭熱度

東京一醫院再爆群聚感染92例確診 病患職員皆中鏢

相關新聞

3歲男童玩「消毒液瓶」引大火上身 嚴重燒傷住院

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒世界各國，引發口罩、酒精等防疫用品的搶購潮。不過，日前印尼西爪哇省卡拉旺（West Karawang）卻傳出一件不幸的意外事件。一名男童在焚化爐周圍玩耍，沒想到隨手把玩的洗手液瓶中，殘餘的酒精竟引火上身，造成男童全身大面積燒傷，目前住院治療中。

阿桑奇藏匿厄瓜多駐倫敦大使館期間 與律師相戀產子

現在48歲的阿桑奇在去年被英國警方逮捕入獄以前，在厄瓜多駐倫敦大使館前後共生活了七年。在南非長大的瑞典裔律師莫裡斯

影／波伽利暖心開唱 上帝美聲網路直播「希望之歌」

在樂壇享有「上帝美聲」美譽的義大利男高音安德烈波伽利(Andrea Bocelli)，受義大利米蘭市市長特別邀請，在米蘭...

英國「大轟炸精神」？從二戰到瘟疫的「民族動員」神話迷思

隨著英國的武漢肺炎疫情加劇，從英國女王極為罕見的「防疫演說」、到首相強生病倒入院，嚴峻升溫的情勢都讓英國人受到極大的衝擊。面臨歷史上罕見的危機時刻，英國無論是政治或媒體輿論，都微妙地提到了「Blitz Spirit」——大轟炸精神——英國人在二戰時如何在德軍激烈空襲之下，還能保持著冷靜繼續前進，泰然自若地安度存亡危機。「大轟炸精神」跨越時空，如今再度成為英國動員防疫的精神象徵；但歷史面貌從來就不是一個面向而已，Blitz Spirit 存在著許多當年非常時期的特殊脈絡，刻意美化的民族精神號召，卻容易忽略當時在轟炸底下的社會問題、社會大眾的真實心理和階級困境。Blitz Spirit的迷思，真的能帶領英國人走出疫情陰霾？

「不退票」選擇權 東京市政府推「票卷捐款節稅」方案

全球疫情的影響下，表演藝術舞台幾乎完全停擺。然而不同於電影院這種「即買即看」的售票型態，表演藝術節目幾乎都是用「預售」的方式進行，面對節目取消，主辦單位只得全額退票

德國 Love Parade 電音節慘案：十年後瘟疫腰斬的「21死大審判」？

德國戰後最大宗的刑事訴訟案之一——Love Parade 電音節踩踏命案——2010年時因為嚴重推擠人踩人，釀成21死、超過650人受傷的慘劇，司法訴訟卻一直未能有結果。10年後，眼看法律追訴期即將在今年7月失效，審理該案的杜伊斯堡地方法院本周卻對外無奈表示：受到新型冠狀病毒疫情影響，該案審理被無限期推遲，要趕在追訴期失效前做出審判，幾乎不可能，因此提議該案就此終結。消息傳出後，倖存者與受害家屬深感失望憤怒，輿論更議論紛紛。但為何如此大規模的刑事案件，始終無法「定罪制裁」任何人？10年前曾經象徵「愛與和平」的Love Parade，究竟發生了什麼事？

教廷打破數百年傳統 教宗復活節彌撒採線上直播

教宗方濟各（Pope Francis）今天將打破天主教數百年來傳統，以線上直播方式主持復活節彌撒，讓全球13億教徒因疫情...

為何英倫髮師總是土耳其人？ 疫情下的男版「口紅效應」

近期，不少行業在新冠疫情全球肆虐的情況下受到嚴重的衝擊，航空、旅遊、餐飲業等無一倖免，然而也意外帶動個別行業驚人增長。

影／「哞~哞~」提振士氣不唱歌 英小鎮居民改學牛叫

義大利新冠肺炎爆發後，當局下令全國封鎖，民眾發起在陽台窗口唱歌、演奏，表達堅持不懈與團結抗疫的精神，隨後不少疫情爆發國家...

影／封城照跑三鐵！德傳奇選手8小時完成 募得20萬歐元

德國鐵人三項的傳奇選手揚·弗洛丹諾（Jan Frodeno），11日為慈善團體，在家完成一場三鐵比賽，並募得逾20萬歐元...

疫情擾亂的復活節 澳洲紐西蘭人線上做禮拜

新冠肺炎疫情顛覆復活節傳統，澳洲紐西蘭人今天在家虛擬上教堂做禮拜，有人在後院搭起營帳，而在法律及天候允許之處，不少人到了...

新冠肺炎陰霾下免疫的「網路演唱會」 結合視覺與聽覺市場表現不俗

3月12日，世界知名的柏林愛樂樂團（Berlin Philharmonic）上演了一場史無前例的音樂會。因應柏林政府實施限聚令，禁止所有大型表演進行，樂團在沒有任何觀眾的柏林愛樂廳（Berliner Philharmonie）中，以網絡串流形式，配合專業的攝影團隊，舉辦了一場「網絡音樂會」。廣大民眾安坐家中防疫之餘，亦能享受世界一流的古典樂團表演。

熱門新聞

梅根傳將投出震撼彈 收4千萬爆退出皇室內幕

國際油價開盤大漲又急轉下跌 OPEC+達成歷史性減產協議

各大產油國達成協議 5月起每天減產970萬桶

日本將撥22億美元助企業撤出中國 美國籲響應

採購大陸口罩不符合醫用標準 芬蘭官員辭職

越南憂群聚感染 寶成：已實施人員分流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。