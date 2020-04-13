阿桑奇藏匿厄瓜多駐倫敦大使館期間 與律師相戀產子

(德國之聲中文網) 現在48歲的阿桑奇在去年被英國警方逮捕入獄以前，在厄瓜多駐倫敦大使館前後共生活了七年。在南非長大的瑞典裔律師莫裡斯（Stella Morris）告訴《星期日郵報》，她在2011年因為法律工作與當時還在大使館生活的阿桑奇結識，之後在2015年相戀，2017年訂婚。莫裡斯產下的兩個兒子，現在分別是一歲和兩歲。

根據報導，莫裡斯現在之所以決定公開他們的關系，是因為她認為疫情嚴重，她不相信在倫敦貝爾馬什監獄(Belmarsh Prison)的阿桑奇能夠抵抗病毒。她擔憂阿桑奇一旦染疫便會死去。

《星期日郵報》的報導附上阿桑奇與嬰兒的照片。莫裡斯承認與阿桑奇「墜入愛河」，且說兩人正在准備結婚。

英國一間高級法院已經在上個月駁回阿桑奇的保釋，法官說，新冠疫情不構成他獲釋的條件。法院認為，阿桑奇可能會再次試圖從高度戒備的監獄獲得保釋。

莫裡斯告訴《星期日郵報》: 「我深深愛著朱利安(阿桑奇)，而且期待可以嫁給他。」據說她是在2016年懷上第一個孩子。多年以來，莫裡斯都有持續去大使館探望阿桑奇，與他討論一些法律事務。兩個孩子顯然曾經去探望過他們的父親。

維基解密在推特上確認了這項消息，寫道: 「阿桑奇的伴侶揭露身份，作為兩個孩子的母親，她首次發聲，呼籲英國政府在疫情當中，假釋她脆弱的未婚夫。」

由於維基解密釋出的機密文件當中，涉及美軍在阿富汗和伊拉克的秘密計劃，阿桑奇還面臨到美國對他提出引渡要求的可能性。今年2月，倫敦法院已開始審理維基洩密創始人阿桑奇引渡美國的案件，預計在5月18日繼續進行引渡聆訊。

張慈/鄒宗翰 (法新社、德新社)

【 本文章由德國之聲授權提供】