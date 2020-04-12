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為何英倫髮師總是土耳其人？ 疫情下的男版「口紅效應」

香港01 / 記者羅保熙／報導
在英國，向來只提供「修短兩邊和後面」的呆板服務的理髮店，在經濟、文化加上疫情等因素下，迎來了意想不到的轉變。示意圖／ingimage
在英國，向來只提供「修短兩邊和後面」的呆板服務的理髮店，在經濟、文化加上疫情等因素下，迎來了意想不到的轉變。示意圖／ingimage

近期，不少行業在新冠疫情全球肆虐的情況下受到嚴重的衝擊，航空、旅遊、餐飲業等無一倖免，然而也意外帶動個別行業驚人增長。

例如防疫期間人人都戴上口罩，能讓臉部僅有外露的雙眼閃閃發亮的睫毛液，成為美容產品公司的熱賣貨品，還有因應不斷洗手而需要到的手部護理產品。以上所講的「口紅效應」一般適用女性居多，原來近期還發生在男性身上，有經濟學家認為這股趨勢將引領男士理髮市場的興起和轉變。

位於倫敦以西的威爾特郡小鎮Melksham，一向並不是什麼時尚潮流熱點。然而，今天若果在這裏的鬧市走一轉，不難發現這股男版「口紅效應」正在悄悄然發生。

劇集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的熱播引領英國男性髮型新潮流。圖／Peaky Blinders 劇照
劇集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的熱播引領英國男性髮型新潮流。圖／Peaky Blinders 劇照

在英國，向來只提供「修短兩邊和後面」的呆板服務的理髮店，在經濟、文化加上疫情等因素下，迎來了意想不到的轉變。在英國廣播公司（BBC）劇集《浴血黑幫》（Peaky Blinders）的啟發下，當地男士興起一種新髮型的潮流，就是將頭部兩側和後方剷至極短，頭頂則是後梳的高聳髮型，配襯整理得體的蓄鬍。

這類「Peaky Blinders髮型」受到英國男士追捧，而價格相宜的土耳其理髮店便成為熱門選擇。除了擅長於這類髮型，還為顧客配襯鬍子修剪。

經濟學家Richard Davies認為，這股熱潮有如男性版的「口紅效應」。因應需求上升和租金下降，令不少這樣的理髮店甚至進佔中心商業區。去年，全英國新開設的男性理髮店多達675間，為增長最快的行業之一，滿街都可見由土耳其人主理的理髮店。

何謂「口紅效應」？

所謂的口紅效應，就是指在經濟充滿不確定性的時期，如疫情發生的當下，女性會放棄奢華商品，轉而購買性價比高而又能令人眼前一亮的產品。Richard Davies解釋：「薪資增長非常之弱，令無法負擔房屋或新車的民眾，只能轉而在微細的地方來奬賞自己。」

上世紀30年代美國的經濟大蕭條時期，此一經濟理論首次被人提出。每當美國出現經濟不景氣，口紅的銷量定必直線上升。這是因為口紅是少數可以較輕鬆負擔的廉價「奢侈品」。歷史上的經濟蕭條時期，電影、化妝品和零食等商品均屬於「口紅效應」的佼佼者，而且理論後來在世界各地都證明適用。

全套服務：剃鬚、火燒鼻毛耳毛

不過，今次英倫的男版「口紅效應」還出現了一個令人意想不到的現象，就是當地許多從事理髮師的都是土耳其人。難道英國人不懂剪頭髮，或是他們大多不想要當髮型師？

認識土耳其男性的朋友或許都知道，他們非常注重自己的頭髮和鬍鬚，他們認為這是男子氣概的象徵。當地的男性通常會光顧傳統的男士理髮店（Erkek Kuaförü），除一般洗剪吹外，還有各式修剪鬍鬚、鼻毛、耳毛和按摩服務。在英國，土耳其理髮店一次收費由30至55英鎊不等，與其他理髮店相若，但服務卻來得全面。

由於目前英國的簽證制度還相對自由，吸引不少土耳其勞工，也令土耳其髮型師在當地建立了強大的品牌形象。在史雲頓開店的土耳其人Mustafa Can表示：「大家都喜歡傳統手法，我們會用火燒去鼻和耳朵中的毛髮，還有鋒利無比的剃刀和熱毛巾。」他指，對土耳其人來說，理髮是種自然無比的事，當他還是小孩時，就是一邊上學一邊接受理髮的訓練。

土耳其理髮店在英國大行其道，也有人混水摸魚，希望一叨「土耳其髮型師」這個成功品牌之光。一位在史雲頓開店的伊拉克人「土耳其髮型師」Ramzi Mawloud表示：「許多庫爾德族人都是自由戰士，他們喜歡槍械。因此當他們見到我開店賺了錢，便在鄰舖開店。」Mustafa Can又提醒民眾注意這些新手理髮師，他警告：「他們完全不懂，他們會燒傷你的耳或割破你的皮膚。」

土耳其理髮師以平價及多元服務取勝，也迫使英國本土的髮型師走出舒適圈，作出改變。連鎖髮型屋老闆Gary Hatto表示：「土耳其人讓我們保持警覺，土耳其人願意一星期工作七天，你不得不佩服這點，我們現在也開始嘗試這樣做。 」

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文章授權轉載自《香港01》

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