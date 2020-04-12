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新冠肺炎陰霾下免疫的「網路演唱會」 結合視覺與聽覺市場表現不俗

香港01 / 記者伍振中／報導
因應柏林政府實施限聚令，禁止所有大型表演進行，樂團在沒有任何觀眾的柏林愛樂廳（Berliner Philharmonie）中，以網絡串流形式，配合專業的攝影團隊，舉辦了一場「網絡音樂會」。圖／柏林愛樂樂團官網
因應柏林政府實施限聚令，禁止所有大型表演進行，樂團在沒有任何觀眾的柏林愛樂廳（Berliner Philharmonie）中，以網絡串流形式，配合專業的攝影團隊，舉辦了一場「網絡音樂會」。圖／柏林愛樂樂團官網

3月12日，世界知名的柏林愛樂樂團（Berlin Philharmonic）上演了一場史無前例的音樂會。因應柏林政府實施限聚令，禁止所有大型表演進行，樂團在沒有任何觀眾的柏林愛樂廳（Berliner Philharmonie）中，以網路串流形式，配合專業的攝影團隊，舉辦了一場「網路音樂會」。廣大民眾在家中防疫之餘，也能享受世界一流的古典樂團表演。

而且，柏林愛樂樂團之後還提供「數碼音樂廳」免費音樂會串流影片，註冊用戶可以免費觀看30天。

雖然說肺炎疫情打擊了全球經濟，然而音樂串流產業所受的衝擊相對較小。在三月最後一個周末，美國音樂串流播放次數與去年同期相比，增加了14.2%。因為音樂串流服務沒受肺炎疫情太大影響，龍頭串流音樂軟件Spotify的股價雖然在三月的環球股災中難以「免疫」，但跌幅僅是整體市場跌幅的一半，相對表現不俗。

龍頭串流音樂軟件Spotify的股價雖然在三月的環球股災中難以「免疫」，但跌幅僅是整體市場跌幅的一半，相對表現不俗。 （路透資料照）
龍頭串流音樂軟件Spotify的股價雖然在三月的環球股災中難以「免疫」，但跌幅僅是整體市場跌幅的一半，相對表現不俗。 （路透資料照）

現場演出被迫取消　收入驟減

不過，肺炎疫情使各國政府下令限制聚集，始終令很多音樂人和演唱會公司因為無法繼續現場表演而蒙受巨大損失。儘管說串流音樂服務影響不大，但畢竟現場演出才是音樂人的主要收入來源，疫情下取消演出，令這批產業持份者的損失仍鉅。

就算是世界知名的一線歌手，都因為原先訂定的世界巡迴演唱會被迫終止，或因疫情需要延後音樂專輯的發行日期，不但打亂全年計劃，也大大減低個人及所屬唱片公司的收入。可是，有些音樂人發掘了「網路演唱會」這個新型的音樂體驗方式。

他們透過Instagram、Facebook、YouTube等直播演出。一部分表演者選擇在無人的場地繼續演出（因為一早已預訂了場地，與其退訂，倒不如繼續表演，營造現場感），然後通過網絡將演出畫面傳送給觀眾；一部分音樂人則在家中進行小型音樂表演，與粉絲繼續保持互動，也在此艱難時期為全球各地的粉絲打打氣、加加油。

由多位著名音樂人籌組的慈善基金組織 Global Citizen 早前便公布，與世界衛生組織共同合作，上演一場名為「One World: Together At Home」的網絡演唱會，所得收入將會用作支持聯合國的新冠肺炎抗疫基金。演唱會將於4月18日透過電視及社交媒體作全球直播。多位重量級巨星包括 Paul McCartney、Elton John、Stevie Wonder、Billie Eilish、Chris Martin 等皆會出席此場實驗性的頂尖音樂節。

網絡演唱會的意外收入？

另外，也有音樂人與網絡平台合作直播演出，在直播裏募款，賺取收入。

每年三月都會在美國德州奧斯汀（Austin）舉辦的South by Southwest（SXSW），是世界知名的音樂節，過往每屆都會吸引全球各地數十萬人前來參與。不過，肺炎疫情令到2020年的 SXSW 被迫取消，很多嶄露頭角的音樂人失去了寶貴的演出機會。

原本預計在 SXSW 音樂節期間發表的音樂平台 Side Door，便為音樂人啟動了付費串流演唱會功能，觀眾可以透過平台「買票」，觀看音樂人的網絡演出。Side Door的官方網站還有演出時間表，儼如將整個現場音樂展演場地，移師到網路上。

後疫情時期的音樂模式

當然，這些通過社交平台、串流軟件進行的「網路演唱會」，很難完全彌補音樂人及演唱會公司因疫情取消現場表演而蒙受之損失。而且，相對現場表演，「網絡演唱會」始終缺少了表演者與觀眾之間互動的真實感、大功率音響的現場震撼力，以及在場觀眾的熱烈氣氛。始終，獨樂樂不如眾樂樂。

然而，這些「網路演唱會」或許能給予業界一些新的思維衝擊：在未來科技革新之下，除了過往幾年大行其道的音樂串流外，「網路演唱會」會否是後疫情時代的一種新式音樂體驗模式？當中有任何值得加以推展的商業價值嗎？

新冠疫情難免帶來短暫的財政痛楚，但自逆境而生的新經濟模式，或比起固有的傳統營利思維，來得更具彈性和抗逆力。

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文章授權轉載自《香港01》

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