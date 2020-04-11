印度封城空汙意外大減 「世界屋脊」肉眼可見

因應新冠肺炎疫情，印度總理莫迪下令全境預防性封城，意外讓當地嚴重空汙大幅緩解。北部旁遮普邦賈蘭哈市數十年來首度清楚可見喜馬拉雅山脈，當地居民紛紛拍照上傳網路，還有人直呼第一次用肉眼看到「世界屋脊」。

印度確診人數累計6771例，228人死亡。總理莫迪3月24日宣布全國封鎖21天，陸空交通停運，工廠及燃煤發電廠停產，當地空氣質素隨之大幅改善。數據顯示，首都新德里在封鎖首日的懸浮微粒（PM10）大減44%，上周的空氣質量指數為95，遠低當地每月平均值161。

賈蘭哈封城17天以來，空氣品質有16天為最佳的「優」，甚至可清楚看見161公里外的喜馬拉雅山脈，讓當地民眾紛紛搶拍，並上傳至社群網站。

「這是真正的大自然，也是我們搞砸的。」拍下道拉達爾（Dhauladhar）山脈的推特用戶「Deewalia」寫道：「30年來第一次…空汙降到最低點，從200公里外直擊。」

不過，有環保組織認為，情反映印度空氣污染仍有解決可能，但也擔心經濟活動重啟後污染會較此前更嚴重。