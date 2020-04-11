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樹上現「耶穌受難畫像」民眾瘋朝聖 居民憂：他們沒戴口罩

聯合新聞網 / 綜合報導
哥倫比亞馬甘格的一棵樹上出現了耶穌釘在十字架上的影像，吸引數十位的民眾聚集在樹前朝聖。圖擷自Daily News
哥倫比亞馬甘格的一棵樹上出現了耶穌釘在十字架上的影像，吸引數十位的民眾聚集在樹前朝聖。圖擷自Daily News

昨日（10日）是耶穌受難日，許多天主教徒會在這日進行聖餐禮、晨禱、晚崇拜等活動，而在疫情肆虐的情況下，許多信徒對宗教的信仰更加深信，但在進行活動時也應注意自我防護。近期在哥倫比亞城市的一棵樹上出現耶穌受難的影像，許多民眾紛紛湧入該地區朝聖，但這也令當地居民感到害怕，擔心群聚感染，所幸警方最後以宵禁令的管制驅離了朝聖民眾。

根據英國「每日郵報」報導，上月29日哥倫比亞馬甘格的一棵樹上出現了耶穌釘在十字架上的影像，消息傳出後，有數十位的民眾聚集在樹前朝聖，望著樹上的圖像並拿著蠟燭奔跑，當地記者羅多爾福（Rodolfo Zambrano）表示居民對此非常擔心，因為人們開始群聚，而他們沒有戴上任何防護裝備，像是口罩或手套，也沒有保持社交距離，而當地商店老闆迪亞茲（Agustina Diaz）表示「可以清楚地看到，每個人都在祈禱並要求大地之母使這次疫情好轉，保護馬甘格。」

不過，由於哥倫比亞政府在3月24日午夜開始實施國內封鎖和宵禁令，要求每個家庭只得一個人出外購物基本物品或進行金融交易，在5月底之前，學校也會停課，老年人必須留在家中，因此這種聚集行為事後已遭警方驅離，而該群民眾之後便沒有再回來朝聖。

哥倫比亞 耶穌 社交距離 信仰 宵禁

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