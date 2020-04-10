「抱歉你不能找玩伴玩了」5歲女童拍片促兒童防疫加總理喊讚

今年五歲的阿拉斯加小女孩諾娃．奈特(Nova Knight)，對新冠肺炎大流行期間確保所有人的生命安全，非常認真看待。諾娃製作了一系列影片，向世人大聲疾呼一定要重視防疫，結果引來上萬人次觀看，更贏得加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)的讚揚。

諾娃在3月26日的影片中說：「很抱歉，你不能去找玩伴玩了。別去任何地方，還要勤洗手。我是說真的哦！」在這段長度40秒影片中，諾娃提供了把手乾淨的建議，更鼓勵大家反覆觀看這段影片，提醒自己如何防疫。

她說：「我真的非常非常認真，你應該每天看我這段影片。」

諾娃與父母洛比和芮貝卡．奈特(Robby & Rebecca Knight)及兩歲的弟弟寇頓(Colton)同住。她先是看到加拿大諾瓦斯高沙省(Nova Scotia)的姑姑珍妮佛．崔佛斯(Jennifer Trevors)發來一則有杜魯多總理「感謝兒童沒有出去找玩伴、為抗疫做出貢獻」的影片，之後便告訴媽媽，她也想製作影片。

她的母親芮貝卡．奈特表示，「她認真問：『你會把我放在Facebook Live上嗎？我有話要說。』我當時回道：『你沒穿褲子，所以我不會把你放到Facebook Live上，但我會幫你錄影片。』」

錄下第一遍時，諾娃不滿意，要求重來一次。芮貝卡回憶起女兒說：「 我只是不覺得他們知道我有多認真。」

然後，芮貝卡將女兒的影片發給住在加拿大新布朗士維克(New Brunswick)的母親辛蒂·崔佛斯(Cindy Trevors)看。3月27日，這位自豪的外婆把外孫女的影片貼在杜魯多敦促人們待在家裡的推文評論處，並寫道：「我五歲的孫女在您談到兒童可以如何防疫之後，受到啟發，製作了這段影片。」

杜魯多回應道：「這個提醒太好了！感謝辛蒂分享這段影片，請讓您的外孫女知道，我很高興她把訊息傳到全世界。我希望人人都聽從她的建議，記得洗手和待在家裡。因為她是對的，這就是人人保持安全之道。」

諾娃得知杜魯多總理回應了她的影片，喜出望外地對媽媽說： 「這是我人生當中最美好的一天。」

在影片獲得熱烈回響後，諾娃繼續推出另外兩段影片，分別展示如何正確洗手，包括使用「不太熱也不太冷」的水，以及如何不傳播病菌和保持社交安全距離。

芮貝卡說，「女兒一直都知道她很想助人。」諾娃說她長大後，想當急診室醫師或搜救隊醫師。她告訴媽媽：「當人們需要我時，我想在那裡。」