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疫情影響 3太空人離開地球與世「隔離」無家人相送

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
無家人送行美俄太空人飛往太空站。 歐新社
無家人送行美俄太空人飛往太空站。 歐新社

三名太空人9日揮別飽受病毒困擾的地球，低調飛往國際太空站。因疫情影響，當聯合號(Soyuz)太空艙自哈薩克發射升空時，現場沒有家人為他們送行；六小時後，三名太空人抵達軌道實驗室，與已在那裡與世「隔離」的另外三名太空人會合，他們彼此擁抱，不用再理會社交安全距離。

美國太空總署(NASA)署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)發推文說：「人類對探索的渴望比任何病毒都強大。我非常感謝@NASA和@roscosmos全體團隊的奉獻精神，他們讓這次發射得以成功。」

9日飛往國際太空站的三名太空人是NASA太空人凱西迪(Chris Cassidy)和俄羅斯聯邦太空總署(Roscosmos)太空人伊凡尼辛(Anatoly Ivanishin)和瓦格納(Ivan Vagner)；他們此行將待到10月初，並等候太空探索科技公司SpaceX自佛羅里達州甘迺迪太空中心(Kennedy Space Center)再送來兩名NASA太空人；時間最快在一個月內。

上次美國進行軌道發射是在2011年。

原本在太空站工作的兩名美國太空人潔西卡‧梅爾(Jessica Meir)和摩根(Andrew Morgan)與俄羅斯太空人斯克里波喬卡(Oleg Skripochka)，將在17日返回地球。

考慮到新冠肺炎全球大流行，9日升空相當低調。 NASA像往常一樣直播升空，但俄羅斯太空總署只派了少數人員在哈薩克的俄羅斯貝康諾太空發射場(Baikonur Cosmodrome)工作。

升空前夕，三位太空人均經嚴格檢疫，他們表示自己感覺很棒。發射現場稀疏的人群都和太空人保持安全距離。連提供傳統祝福的東正教牧師也離了幾英尺遠。

卡西迪8日表示，「我們當然很樂意家人前來，但我們也了解有必要採取安全措施。全世界都受到同一場危機的影響。」伊凡尼辛則說：「在培訓最後階段，我們已處於完全隔離狀態。」這是卡西迪和伊凡尼辛第三次太空飛行，瓦格納則是第一次出太空任務。

三位太空人在出發前往發射台前，隔著玻璃與NASA和Roscosmos官員交談。原本擠滿親友的房間空空蕩蕩，記者也被拒門外。

Roscosmos本週稍早表示，他們有九名員工病毒檢測呈陽性。Roscosmos擁有龐大生產工廠和發射設施網絡，員工約20萬名。

太空人 NASA 俄羅斯

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