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偽劣N95口罩「每個賣4元」 危害前線醫護

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合9日電
紐約州緊急行動指揮中心內的N95口罩。 路透社
紐約州緊急行動指揮中心內的N95口罩。 路透社

新冠疫情導致醫療防護用品嚴重缺乏，為了保護員工， 醫院和衛生官員想盡辦法搜尋貨源，連品質不合格的產品都搶著買。

醫院主管和地方官員說，由於正常貨源供應不繼，他們試圖從民間存貨和世界各地不知名廠商進貨。有些買到連基本品質測試都不合格的N95口罩，根本無法過濾傳染性強大的新冠病毒。

密蘇里州春田市的CoxHealth醫院系統，最近從一個中間商買到10萬個N95口罩，雖有產品未能通過密閉性測試，卻仍決定留下來，因為這比沒有任何保護好得多。

這些偽劣產品每個要價大約4元，而疫情爆發前正牌N95口罩每個大約1元，現在賣到接近7元。

川普總統本周說，聯邦將與3M公司合作，在未來三個月從中國進口將近1億6700萬個口罩。

3M等廠商通常透過大約六家大經銷商，出售獲美國政府認證可供醫療人員使用的N95口罩。但是， 隨著新冠病例暴增，這些口罩的需求遠超過正常管道的供應量。

美國一些醫院需求甚急，轉向一些小廠商和背景不明的掮客尋求貨源。

協助醫院查證中國口罩商的西雅圖律師哈里斯說，他看到同一份認證十多次，顯示那是偽造的或影印本。

一些富豪和企業出面協助地方官員應付混亂的全球市場。擁有職業美式足球新英格蘭愛國者隊的克拉夫特(Kraft)家族，即派遣球隊專機到中國運送100多萬個N95口罩給紐約和波士頓的醫院應急。

麥當勞公司從中國供應商那裡獲得100萬個N95口罩，送給芝加哥衛生官員，並正尋找非醫療等級口罩以保護餐館員工。

其他許多州和城市沒這麼好運，只能自求多福。

N95口罩通常是由全國職業安全與健康研究中心和聯邦食品藥物管理局(FDA)認證，3月間有63種新口罩通過認證，九種被拒，比往常多出一倍。FDA也核准歐洲、墨西哥、南韓認證的N95式口罩，以及一些符合中國KN95標準的口罩。

醫院和廠商說，這些事急從權做法更加助長市面上偽劣產品充斥之勢，更加真偽難辨。

口罩 疫情

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