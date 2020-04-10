將新冠病毒和武漢連結導致亞洲人被歧視 「自然」雜誌道歉

國際科學期刊「自然」為該刊先前在報導中將新冠病毒與武漢及中國連結道歉。「自然」期刊表示，該刊和其他媒體的早期報導，引發亞洲人在世界各地遭到種族歧視攻擊。

環球網報導，9日出版的最新一期「自然」，社評題為「停止新冠病毒的污名化」（Stop the coronavirus stigma now）。文章表示，疫症大流行之際，令人震驚的種族主義和歧視甚囂塵上，尤其是針對亞洲人的歧視，教育和科研將為此付出代價。該文強調：「新冠病毒污名化必須停止——刻不容緩。」

「自然」雜誌微信公眾號「Nature自然科研」4月9日發表社論「停止新冠病毒的污名化」指出，今年2月，世衛組織宣布將新型冠狀病毒引起的疾病命名為「COVID19」，這一名字很快便被傳播公共衛生信息的大小組織採用。世衛組織在提出這個命名的時候，委婉地提醒了一下曾經在新聞報導中錯誤地將新冠病毒與武漢和中國關聯在一起的人和組織，包括「自然」。我們當初的做法確實有誤，我們願為此承擔責任並道歉。

該社論指出，但是，在各國努力控制新冠病毒傳播之際，少數政客卻依然抱守舊辭不放。美國總統川普一再將新冠病毒與中國關聯在一起。其他地區的政客，包括英國在內，也在說中國應為此負責。

該社論說，執意將一種病毒及其所致疾病與某個地方關聯在一起，是一種不負責任的行為，需要立即停止。

做不到這一點會造成嚴重後果。顯而易見的是，自從新冠肺炎疫情暴發以來，世界各地的亞裔成為了種族主義攻擊的對象，產生了難以計數的人力代價，包括對他們身心健康和謀生方式造成的損失。執法機構表示正在重點調查仇恨犯罪，但是這些行動對於一些人來說可能為時已晚——包括70多萬在海外學習的中國本科生、碩士生和博士生中的大部分人。

關於是否要回國，這些學生左右為難：一方面害怕繼續遭受種族歧視，一方面擔心未來學業的不確定性，加上國際航班的恢復時間也未知。

該社論稱，如果新冠病毒引起的污名化導致亞洲年輕人離開國際校園，縮短教育時間，放棄自己和他人的機會，讓科研環境每況愈下——在這個世界依賴科研尋求出路之際，將不啻為一個悲劇。「新冠病毒污名化必須停止——刻不容緩」。