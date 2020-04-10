購物戴手套更安全？ 醫師：滿是細菌，不如勤洗手

新冠病毒蔓延人人自危，各地民眾紛紛戴上口罩、手套等防護裝備保護自己免於被病毒入侵，不過卻也因此讓人忽略洗手的重要性。英國一名醫師近日便上傳影片到抖音，鼓勵民眾勤洗手更勝於戴口罩。

據《每日郵報》6日報導，英國醫師卡朗（Karan Raj）上傳影片向民眾解釋為什麼民眾不需要戴手套購物。卡朗以彩色筆代表細菌塗在手套上，他解釋，當人們在購物觸摸商品時就會沾染並累積細菌，「你的手套現在比你洗過的手有更多的細菌。」

卡朗補充，人們可能會帶著相同的手套去摸其他東西，或是不小心摸到自己的手，結果就把細菌傳染到自己身上。更別提在脫手套時，手會直接碰觸到手套。他強調，民眾只要勤洗手、保持警覺，就能保護自己的安全。

他的影片與英國國民保健署（NHS）的建議相同，NHS解釋口罩及手套等個人防護用品在醫療院所相當重要，但對一般民眾防疫而言口罩及手套的效果有限。卡朗的影片有超過37萬人觀看，除了不鼓勵民眾購物時使用手套外，他也曾拍攝影片宣導該如何安全脫手套。