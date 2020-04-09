人類肆意破壞生態 罕見病毒充斥

人類長期破壞生態的後果，罕見病毒激增！美國研究人員發現，過去人類恣意破壞野生動物棲息地的後果，不僅導致許多珍貴生物逐漸滅絕，動物與人類之間的距離也大幅靠近，也讓原先寄生在動物身上的罕見疾病更容易出現在人類居住環境中。

據《BBC》報導，加州大學戴維斯分校科學家分析140種從動物傳染到人類的疾病研究報告，並以國際自然保護聯盟編撰的動物滅絕風險資料交叉比對後發現，因為人類因素而造成出現滅絕危機的野生動物，身上攜帶會造成人類疾病的病毒數量，相較其他原因出現滅絕危機多出2倍。

據《新海峽時報》報導，研究報告也指出，馴化動物、靈長類動物、蝙蝠與老鼠攜帶最多人畜共通病，約75%。另外，受到過度消耗與棲息地喪失的物種，其將動物傳染到人類疾病的風險也最高。

研究人員克莉絲汀表示，「天然棲息地減少，野生動物與人類更近距離接觸，因此加速野生動物的疾病出現而讓疫情流傳，因為我們都是透過旅遊與交易而四處連接在一起。」

科學家目前正在尋找傳染新冠肺炎病毒的元兇，潛在對象包括蝙蝠與穿山甲，剛好兩者在中國大陸也會被食用。因此，保育人士呼籲在疫情爆發之後，應該全球禁止野生動物買賣，並且禁止食用野生動物。

去年聯合國生物多樣性工作小組提出警告，因為人類因素造成出現滅絕的野生動物多達100萬種。除此之外，地球75%土地與4成海洋都因為人類而嚴重退化。

本次研究結果刊登在《皇家學會報告》期刊。

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