南韓店家賣一整盒「醫療用口罩」 她曝：價格飆漲至3倍多

新冠肺炎（COVID-19）確診病例在全球多國不斷擴大，其中醫療用品如口罩、防護衣等皆出現需求暴增的問題，對此台灣則是立刻採取口罩實名制措施，對口罩進行徵收管制，限制購買數量，避免發生囤貨的現象。而在南韓經營民宿的台灣人則表示首爾政府有提供給在地外國人免費領取口罩，也有看到當地店家在販售一整盒醫療用口罩，表示「韓國口罩真的都不缺了」，不過店家普遍販賣的盒裝口罩價格卻漲了3倍多，從原本一盒8000韓元（新台幣約197元）漲至30000多韓元（新台幣約740元）。

在南韓經營民宿的台灣人麗伶5日在臉書粉絲團「跟著麗伶到韓國-合法民宿旅行社」發文，表示在南韓地鐵站看到店家有賣一整盒醫療用口罩，除了店家有販賣口罩外，首爾政府也有提供旅居外國人免費口罩，可領5片醫療口罩和5片濾心。

不過她也說到住家附近店家和藥局販賣的盒裝口罩皆是中國製，且為一般防塵口罩，每盒大約35000至39000韓元（新台幣約863至962元）左右，網路上販售價格則為20000韓元（新台幣約493元）左右，而韓製盒裝口罩網路販賣價格為60000韓元（新台幣約1480元）起跳，麗伶說過去盒裝口罩8000韓元（新台幣約197元）就可以買到，口罩價格上漲3倍多。

至於目前南韓政府提供的規格為韓製KF94等級口罩，每個售價1500韓元（新台幣約37元）採實名制購買，每人一周可買2片，價格較店家販賣便宜，而醫療級口罩則須以有限制條件購買，但藥局並沒有看到太多購買人潮，她表示「真的沒缺了，藥局也沒人在排隊，口罩超好買」。

對此，網友也紛紛留言表示「南韓很讚，恢復的很快」、「真的好好，可以買得到整盒」、「我要是韓國人，我會乖乖地買韓製口罩．比較有保障」、「美國一盒都買不到」、「有就有啊，有些人幹嘛崩潰，不過一盒30000韓元我買不下去而已」、「我覺得以價制量，台灣可以也考慮跟著韓國一個口罩賣35元，這樣大家就不用去藥局排隊了」。