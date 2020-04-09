北極臭氧層出現空前破洞 與疫情導致空汙少無關

北極上空的臭氧層近日出現罕見破洞，科學家說，這是北極大氣異常低溫導致。上次出現類似狀況，是在2011年春天。

英國「衛報」（The Guardian）報導說，發現這個破洞的是歐洲聯盟（EU）資助的哥白尼大氣監控機構（Copernicus Atmosphere Monitoring Service），過去幾天，從太空和地面都可追蹤到這個迄今最大的大洞，但除非它往南移動，否則不會危及人類。

如果這個洞向南擴大到有人居住地區的上空，例如格陵蘭（Greenland）南部，人們被太陽曬傷的風險就會升高，但從目前趨勢看來，這個洞預料會在數週內完全消失。

北極低溫導致極地渦旋（polar vortex）異常穩定，而大氣中存在氯和溴這種會破壞臭氧層的化學物質，造成臭氧層破洞。

哥白尼大氣監控機構主任波丘（Vincent-HenriPeuch）表示：「這個洞在地球物理學上算是相當罕見。」

「我們觀察到有個驅動臭氧層破洞的不尋常環境，使得北極上空出現比平常更低的氣溫和更穩定的渦旋，從而造成了極地平流層雲的形成，並產生催化作用，導致臭氧層遭到破壞。」

這個洞和2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情導致的封城無關。全球多處封城大幅減少了空氣汙染以及溫室氣體排放。

波丘表示，近日發現的臭氧層破洞和氣候危機無直接相關，北極溫度早就日漸上升，減緩了臭氧破洞速度。一旦極地空氣和低緯充滿臭氧的空氣結合，近日發現的這個洞就會漸漸消失。