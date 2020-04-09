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英籍外語老師為家人停留在武漢 禁閉76天慶幸未返英國

聯合新聞網 / 綜合報導
克里斯為陪伴自己4歲的女兒和妻子，決定停留在武漢，未選擇返回英國。圖擷自Daily News
克里斯為陪伴自己4歲的女兒和妻子，決定停留在武漢，未選擇返回英國。圖擷自Daily News

新冠肺炎COVID-19）疫情目前在歐美地區肆虐嚴重，反觀疫情起始爆發點中國每日新增確診病例來到50以下，湖北武漢也在8日正式解除封鎖，民眾陸續復工、在街頭自由走動，這現象與歐美各地的禁足令形成強烈對比。對此，一位英國籍外語老師當初因為家人緣故決定留在封城的武漢，如今他向外界表示自己很高興沒有返回英國，他說如果自己在英國將可能停工5到7個月，而他在英國的家人也因為禁足令而悶壞了。

根據英國「每日郵報」報導，38歲的外語老師克里斯（Chris Hill）來自英國華盛頓泰恩威爾郡（Tyne and Wear），他跟妻子還有4歲的女兒一起住在武漢，而他們住的地方離華南海鮮市場只有10分鐘的距離，今年一月武漢開始封城，克里斯原本有機會搭上返回英國的包機，卻因為顧慮家人而留在武漢，但在封城76天後克里斯慶幸自己沒有在當時返回英國。

他說「武漢已經被封鎖了大約兩個半月，如果我在英國，我將會進到禁閉狀態，總共停工5到7個月」，克里斯表示雖然武漢目前已經取消了一些限制，允許人們出入城市，但居民只可以一次離家2小時，而到本月底政府才會開始重新評估，目前仍有許多店家關閉，因此每個人還是待在家中，而克里斯預計自己在5月中旬可以自由地離開住家，現在他仍會和英國的家人朋友保持聯繫，但禁足令僅僅施行2週他們就快被搞瘋了。

封城 英國 新冠肺炎 COVID-19

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