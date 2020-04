東京進入緊急事態 歌舞伎町男公關考慮進軍名古屋被罵翻

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續,英國慈善組織「醫療偵測犬」(Medical Detection Dogs)與倫敦衞生與熱帶醫學院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)及杜倫大學(University of Durham)合作,研究能否利用狗檢測新冠病毒;研究人員指出,一定數量的病毒會改變感染者身上氣味,狗能嗅出當中分別,故此希望可以幫忙檢測,以減輕公共醫療系統的負擔。

2020-04-09 09:37