東京進入緊急事態 歌舞伎町男公關考慮進軍名古屋被罵翻

受到新型冠狀病毒疫情影響，日本首都東京日前宣告進入緊急狀態。東京知名的紅燈區「歌舞伎町」，也因此出現連鎖男公關店計畫將男公關派遣至尚未宣告緊急狀態的名古屋，這則消息卻在網路上引起轟動。

根據中日新聞報導，由於東京宣布「營業自肅」，嚴重打擊了紅燈區的買氣，尤其對於菜鳥而言，更是苦不堪言。因此，店家考慮，要將五十人以上的男公關，派遣到不在緊急狀態公告內的名古屋分店，並強調，「我們會進行定期體溫量測，也會在派遣前確定每一位同仁的健康狀況。」

然而，這個計畫卻引來了大規模的反彈，醫美診所「高須美容」院長高須克彌就在推特上大力反彈：「拜託了，請你們回去，名古屋市民不歡迎你們。」也有網友批評，這樣的作法只會加深對於陪侍產業的偏見，名古屋所在的愛知縣知事大村秀章也表示「煩請各位自我約束。」

由於反彈漸多，該店家目前已宣告將中止這項計畫，「如果將病毒帶到名古屋，我們也難辭其咎。」而另一方面，因應愛知縣縣內的確診病例升高至全日本第五，卻未被中央政府列入緊急地區，愛知縣知事大村秀章今日(9)已正式宣告，明天將自行發布該縣進入緊急狀態。