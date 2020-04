新冠病毒有味可尋？ 英國計劃訓練狗狗嗅出感染者

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續,英國慈善組織「醫療偵測犬」(Medical Detection Dogs)與倫敦衞生與熱帶醫學院(London School of Hygiene and Tropical Medicine)及杜倫大學(University of Durham)合作,研究能否利用狗檢測新冠病毒;研究人員指出,一定數量的病毒會改變感染者身上氣味,狗能嗅出當中分別,故此希望可以幫忙檢測,以減輕公共醫療系統的負擔。

「醫療偵測犬」2018年發表過類似研究報告,指出受過訓練的史賓格犬(springer spaniel)可在兒童襪子樣本嗅出感染到瘧疾(Malaria)氣味,以及識別出癌症及帕金森氏症(Parkinson’s Disease)患者。

該組織表示,狗是世上最強大的生物探測器之一,能檢測出毒品、爆炸品和食物的氣味,且早已被利用在公共衛生範疇。主席葛斯特博士(Dr. Claire Guest)稱,原則上,她肯定狗能嗅出新型冠狀病毒的氣味,以識別患者甚至沒有徵狀的感染者;現在研究人員正在尋找方法,讓狗狗可以在安全情況下,嗅出病人身上病毒的氣味;如果研究成功,這種快捷準確且非入侵性的檢測方法,可以大大減輕國民保健服務(NHS)的負擔。

倫敦衞生與熱帶醫學院疾病控制主任洛根(James Logan)說,早前的研究顯示,狗在偵測瘧疾患者的氣味準確率極高,甚至高於世界衛生組織(WHO)訂定的診斷標準,「我們知道新型冠狀病毒與其他呼吸道疾病一樣會改變人體氣味,因此狗很可能也可以嗅出(新型冠狀病毒)來。」

研究人員表示,經訓練的狗約可於6星期內投入檢測病毒工作,預計一隻可在1小時內平均檢測約250人,長遠而言,這些狗日後更可在機場或其他出入境關口為旅客檢測,以預防新一波的疫情爆發。

家中寵物最好禁足

另外,英國獸醫協會表示,寵物毛髮與其他物件的表面一樣,如果寵物曾接觸患病人士,身上可能會帶有病毒,因此建議在疫情期間,家中寵物最好禁足。協會主席桑托斯(Daniella Dos Santos)稱,為防止寵物毛髮帶有病毒,主人應採取時刻注意衞生,並盡量將寵物留在室內,「避免與寵物不必要的接觸,例如是擁抱及讓動物舔臉、散步時不要碰別人的狗隻等」。

