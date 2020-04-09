快訊

志村健真實遺產數字曝光 遺產誰繼承大哥回應了

因疫情無薪停職 昔月薪9萬飛機技師改當空調清洗工謀生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠病毒有味可尋？ 英國計劃訓練狗狗嗅出感染者

香港01 / 李福源
「醫療偵測犬」曾訓練狗隻識別瘧疾、癌症、帕金森氏症。（Youtube影片截圖）
「醫療偵測犬」曾訓練狗隻識別瘧疾、癌症、帕金森氏症。（Youtube影片截圖）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，英國慈善組織「醫療偵測犬」（Medical Detection Dogs）與倫敦衞生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）及杜倫大學（University of Durham）合作，研究能否利用狗檢測新冠病毒；研究人員指出，一定數量的病毒會改變感染者身上氣味，狗能嗅出當中分別，故此希望可以幫忙檢測，以減輕公共醫療系統的負擔。

「醫療偵測犬」2018年發表過類似研究報告，指出受過訓練的史賓格犬（springer spaniel）可在兒童襪子樣本嗅出感染到瘧疾（Malaria）氣味，以及識別出癌症及帕金森氏症（Parkinson’s Disease）患者。

該組織表示，狗是世上最強大的生物探測器之一，能檢測出毒品、爆炸品和食物的氣味，且早已被利用在公共衛生範疇。主席葛斯特博士（Dr. Claire Guest）稱，原則上，她肯定狗能嗅出新型冠狀病毒的氣味，以識別患者甚至沒有徵狀的感染者；現在研究人員正在尋找方法，讓狗狗可以在安全情況下，嗅出病人身上病毒的氣味；如果研究成功，這種快捷準確且非入侵性的檢測方法，可以大大減輕國民保健服務（NHS）的負擔。

倫敦衞生與熱帶醫學院疾病控制主任洛根（James Logan）說，早前的研究顯示，狗在偵測瘧疾患者的氣味準確率極高，甚至高於世界衛生組織（WHO）訂定的診斷標準，「我們知道新型冠狀病毒與其他呼吸道疾病一樣會改變人體氣味，因此狗很可能也可以嗅出（新型冠狀病毒）來。」

研究人員表示，經訓練的狗約可於6星期內投入檢測病毒工作，預計一隻可在1小時內平均檢測約250人，長遠而言，這些狗日後更可在機場或其他出入境關口為旅客檢測，以預防新一波的疫情爆發。

家中寵物最好禁足

另外，英國獸醫協會表示，寵物毛髮與其他物件的表面一樣，如果寵物曾接觸患病人士，身上可能會帶有病毒，因此建議在疫情期間，家中寵物最好禁足。協會主席桑托斯（Daniella Dos Santos）稱，為防止寵物毛髮帶有病毒，主人應採取時刻注意衞生，並盡量將寵物留在室內，「避免與寵物不必要的接觸，例如是擁抱及讓動物舔臉、散步時不要碰別人的狗隻等」。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】研究：武漢貓群受感染，血清調查逾一成呈病毒陽性

【新聞背後】病毒檢測量不足　為何英國未能測試更多人？

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 疫情 英國 寵物 獸醫

延伸閱讀

台灣人為何捐1.5億？ 他揭神父為台奉獻60年善舉感動大票網友

強調勤洗手的重要 醫曝「病毒擴散」影片網全嚇傻

南韓疫情穩了？ 在韓網友透露三大關鍵

英相強生病況好轉已能坐起 英國估下周疫情才會到頂

相關新聞

新冠病毒有味可尋？ 英國計劃訓練狗狗嗅出感染者

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，英國慈善組織「醫療偵測犬」（Medical Detection Dogs）與倫敦衞生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）及杜倫大學（University of Durham）合作，研究能否利用狗檢測新冠病毒；研究人員指出，一定數量的病毒會改變感染者身上氣味，狗能嗅出當中分別，故此希望可以幫忙檢測，以減輕公共醫療系統的負擔。

避免交叉感染！ 日本物流改不簽收 外送披薩放門外

日本已有宅配人員感染新冠肺炎，兩大宅急便各有抗疫措施。佐川宅急便本月起暫停會共用觸控筆的電子簽名，黑貓宅急便上個月更可依...

《少年JUMP》出刊延期：日本集英社確診的漫畫感染危機？

「病毒正悄悄向日本漫畫界伸出魔手...？」旗下擁有日本最大漫畫週刊《少年JUMP》的集英社，7日透過官方網站宣告令人心驚的消息：社內有一名編輯確診感染武漢肺炎，已進行隔離觀察，慎重起見編輯部也都改為在家工作。隔天8日，《少年JUMP》編輯部也發文表示，另一名社員出現疑似症狀，已進行檢驗但尚未確診；但原訂20日發售的下一期《少年JUMP》週刊，因為社內全體編輯的工作面臨中斷，只好被迫延期發售。

人類破壞野生動物棲地 大流行疫情將愈來愈常見

一項大型研究今天顯示，人類活動破壞自然棲地迫使會傳播疾病的野生動物與人類更加接近，類似2019冠狀病毒疾病（COVID-...

美科學家探索水下古森林 發現新品種細菌

美國科學家在阿拉巴馬州海灣水面下，發現一座保存良好的上古森林遺跡。探險團隊去年底進行水下遠征，帶回一截古木，並在當中發現...

應付穆斯林所需 馬來西亞推出網上齋戒月市集

新冠肺炎疫情肆虐導致傳統齋戒月市集喊停後，馬來西亞雪州政府近期將推出「網上齋戒月市集」（e-bazar）以應付穆斯林齋戒...

路旁爆發口角 俄羅斯男子竟掏AK-47開槍

俄羅斯城市新西伯利亞的街道驚傳槍響，一名男子與人爆發口角，心生不滿下竟然持AK-47步槍當街開槍，過程全被聽到爭執的鄰居...

世界地球日50週年之際 我們要問：2070年我們會在哪裡？

我們面對氣候變遷做得不夠，導致地球受到嚴重破壞。創新技術也許可以拯救我們，但留下的地球並不美麗。

美國「反都更之母」：快速入門都市規劃評論家珍雅各

在經典著作背後，珍雅各是怎樣的人？怎樣的生命經驗造就了她對20世紀後半都市規劃理論不朽的影響力？她的傳記《凝視珍．雅各》最近已譯介至台灣，藉著閱讀此書，我們或許可以找到解答。

趕搭機見病母最後一面 她成機上「唯一乘客」秒升頭等艙服務

新型冠狀肺炎（COVID-19）蔓延，嚴重打擊全球的航空業，大量的航班取消，很多旅客也放棄行程，日前一名美國女子由華盛頓前往波士頓探望垂死的母親，想不到她成了航班唯一一個乘客，獨享機組人員的特別照顧。

熱門新聞

譚德塞反擊川普：不想看到更多屍袋 就不要把疫情政治化

Zoom創辦人身價暴漲 當年因英文爛辦美簽被拒八次

國際油價大漲逾4% 俄羅斯願減產每日160萬桶油

賣翻！任天堂Switch暫停日本出貨 股價近期飆漲30%

影／錄音曝光！美海軍代理部長批艦長愚蠢 士兵怒回嗆

桑德斯退選 拜登篤定代表民主黨對決川普

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。