新冠病毒有味可尋？ 英國計劃訓練狗狗嗅出感染者

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，英國慈善組織「醫療偵測犬」（Medical Detection Dogs）與倫敦衞生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）及杜倫大學（University of Durham）合作，研究能否利用狗檢測新冠病毒；研究人員指出，一定數量的病毒會改變感染者身上氣味，狗能嗅出當中分別，故此希望可以幫忙檢測，以減輕公共醫療系統的負擔。

「醫療偵測犬」2018年發表過類似研究報告，指出受過訓練的史賓格犬（springer spaniel）可在兒童襪子樣本嗅出感染到瘧疾（Malaria）氣味，以及識別出癌症及帕金森氏症（Parkinson’s Disease）患者。

該組織表示，狗是世上最強大的生物探測器之一，能檢測出毒品、爆炸品和食物的氣味，且早已被利用在公共衛生範疇。主席葛斯特博士（Dr. Claire Guest）稱，原則上，她肯定狗能嗅出新型冠狀病毒的氣味，以識別患者甚至沒有徵狀的感染者；現在研究人員正在尋找方法，讓狗狗可以在安全情況下，嗅出病人身上病毒的氣味；如果研究成功，這種快捷準確且非入侵性的檢測方法，可以大大減輕國民保健服務（NHS）的負擔。

倫敦衞生與熱帶醫學院疾病控制主任洛根（James Logan）說，早前的研究顯示，狗在偵測瘧疾患者的氣味準確率極高，甚至高於世界衛生組織（WHO）訂定的診斷標準，「我們知道新型冠狀病毒與其他呼吸道疾病一樣會改變人體氣味，因此狗很可能也可以嗅出（新型冠狀病毒）來。」

研究人員表示，經訓練的狗約可於6星期內投入檢測病毒工作，預計一隻可在1小時內平均檢測約250人，長遠而言，這些狗日後更可在機場或其他出入境關口為旅客檢測，以預防新一波的疫情爆發。

家中寵物最好禁足

另外，英國獸醫協會表示，寵物毛髮與其他物件的表面一樣，如果寵物曾接觸患病人士，身上可能會帶有病毒，因此建議在疫情期間，家中寵物最好禁足。協會主席桑托斯（Daniella Dos Santos）稱，為防止寵物毛髮帶有病毒，主人應採取時刻注意衞生，並盡量將寵物留在室內，「避免與寵物不必要的接觸，例如是擁抱及讓動物舔臉、散步時不要碰別人的狗隻等」。

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文章授權轉載自《香港01》