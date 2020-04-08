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趕搭機見病母最後一面 她成機上「唯一乘客」秒升頭等艙服務

香港01 / 向樂高
全機僅她一人享頭等艙服務。圖片來源／臉書
全機僅她一人享頭等艙服務。圖片來源／臉書

新型冠狀肺炎（COVID-19）蔓延，嚴重打擊全球的航空業，大量的航班取消，很多旅客也放棄行程，日前一名美國女子由華盛頓前往波士頓探望垂死的母親，想不到她成了航班唯一一個乘客，獨享機組人員的特別照顧。

59歲女子謝里爾（Sheryl Pardo）上月27日為了見病重的媽媽威爾金斯（Sandra Wilkins）必須由前往波士頓，當她到達華盛頓機場時，只見其他6名旅客，亦只有一家商店開門。

到她登上美鷹航空 （American Eagle）的航班的時候，空姐告訴她，她是機上唯一乘客，她被安排坐頭等艙，因為其實她想坐那裡就可以坐那裡。即使只有一個人，空姐仍十分專業地廣播，「我的名字叫傑西卡。迪翁和我今天將成為您的乘務員，而我們有謝里爾作為今天的乘客，在頭等艙！每個人為機上唯一的乘客謝里爾歡呼！」。

謝里爾對於宛如VIP的招待感到十分驚喜，還與機組人員合照，「這些空姐真好，過程很好玩。最後一次見媽媽的確讓我焦慮，能夠笑一笑真是太棒了。」她也十分欣賞機組人員，在這樣的情況仍然工作，「我希望他們因為出色的工作而獲得認同」。

當謝里爾趕到波士頓，見了媽媽最後一面，媽媽亦在第二天3月28日去世，享年 83歲。到謝里爾回程時，她再次是機上唯一的乘客。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】空姐感染　醫生不同意機組豁免檢疫　籲隔14日再當值

【新冠肺炎】不滿檢疫對空姐狂咳遭制服　女客狂吼：我犯甚麼錯了

文章授權轉載自《香港01》

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