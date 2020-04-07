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在家上班有「隱形曬傷」危機？專家建議擦防曬、戴護目鏡

聯合新聞網 / 綜合報導
護膚專家指出，在家上班有「隱形曬傷」的風險。 圖／PIXABYA
護膚專家指出，在家上班有「隱形曬傷」的風險。 圖／PIXABYA

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，令多數國家不得不下令鎖國，並要求國民居家避疫，許多公司也開始要求員工在家上班。不過護膚專家卻警告，在家上班有可能提高「隱形曬傷」的風險，建議擦上防曬乳並戴護目鏡防範。

疫情延燒至今，在家隔離的人日漸增多，不少人也因應公司政策開始在家遠距辦公，導致每個人面對手機、電腦或電視螢幕時間長達10小時，甚至更多。德國護膚專家Barbara Sturm博士接受《每日郵報》專訪時指出，長時間待在螢幕前，會使人們暴露在大量的HEV（高能可見光，俗稱藍光）中，其危害相當於曝曬在太陽發出的紫外線下，導致「隱形曬傷」。

Sturm博士表示，手機、電腦和電視螢幕發出的藍光，其危險與照射太陽光一樣，會導致提早老化、產生皺紋及皮膚鬆弛，在近期研究中更被證明可能提高罹癌風險。故Sturm博士建議即使待在家中，也要使用防曬乳和護目鏡，並盡量遠離電視擺放的位置。

過去《TVBS》也曾報導，皮膚科醫師指出長期近距離接觸藍光會使皮膚狀況變差，若沒擦防曬則會傷得更重，建議要做好皮膚的保養防護，減少接觸螢幕的時間。

新冠肺炎 疫情 在家工作 防曬

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