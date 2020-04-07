隔離民眾獨處之道 太空人分享經驗

各國太空人以自身經驗，提供隔離民眾獨處的撇步！英國太空人皮克表示，「維持規律的日常作息和習慣」是關鍵，德國太空人瑞特提到適時「犒賞自己」也很重要，並和家人視訊保持連繫以及多閱讀。對於在家工作時與他人的互動，美國女太空人麥克萊恩則強調溝通的重要性。

易患憂鬱、睡眠障礙

根據《半島電視台》報導，羅馬尼亞的首位太空人普魯納留半開玩笑地表示：「當人長期被隔離，可能會開始對其他物體說話，如植物和狗，最糟糕的是當它們會回答問題的時候。」太空人長時間獨處所面臨的心理風險，正是現今全球數十億人口遭遇的問題。

創下在太空站最多天記錄（211天）的蘇聯太空人列別傑夫，回憶他和其他組員曾持續幾周不發一語，喪失對工作的熱忱，甚至停止看向窗外。卑爾根大學的心理社會學系的副主任桑德爾表示，當人經歷社交和感官上的一成不變，易於患上憂鬱症、焦慮、睡眠障礙和難以集中注意力，也有可能不自覺對他人感到厭煩。

維持規律日常作息

曾在太空待185天的英國太空人皮克表示，「維持規律的日常作息和習慣」是他們得以順利完成任務的關鍵。《路透社》報導，德國太空人瑞特除了強調日常作息的重要性，也要在周末的時候犒賞自己，如享用自己最喜歡的食物。瑞特也建議隔離者運用視訊和家人保持聯繫和多閱讀，若與其他人共處，應在乎他們的感受。

《商業內幕》報導，女太空人麥克萊恩則舉出NASA的5大錦囊，讓隔離者即使在家工作，也能和其他同事保持良好的互動，第一為溝通，包含主動傾聽、領悟肢體語言傳達出的訊息；第二，在領導方面則必須設定目標、提供指引和給予回饋。

麥克萊恩指出，第三是在衛生、情緒方面落實自我管理；第四，不時關懷團隊成員心理和身體的健康程度；第五，團隊合作勝過競爭，合理分配工作和及時讚美。

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