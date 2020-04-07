當病毒學家來敲門：你有抗體嗎？

(德國之聲中文網) 慕尼黑市的抽樣檢測項目已經在4月5日正式啟動。在接下來的四個星期裡，研究人員將在警察的陪同下，前往隨機抽取的3000戶人家采集總共約4500人的血樣。之所以要警方陪同，是為了防止民眾誤將敲門的學者當作詐騙犯。

由於存在著眾多無症狀感染者，德國疾控部門也像其他國家一樣，無法准確掌握此次疫情的真正規模。病毒學家以及流行病學家迄今只能依靠數學模型進行粗糙的推測，無法得出可靠的數據。而政府部門的防疫決策，則又十分依賴於數據分析。

慕尼黑大學傳染病醫學系主任霍舍爾(Michael Hoelscher)主持此次大型抽樣調研。他猜測，德國當前未被發現的感染者大約佔總數的1%~10%。按照計劃，霍舍爾的團隊還將在今後一年內定期開展多次大型抽樣調研，研究對象則依舊是慕尼黑居民體內的新冠病毒抗體。

每名被選中的居民將被抽取約3毫升的血液。如果研究人員在血樣中發現了抗體，就意味著他曾經感染過新冠病毒，不論他是否出現過症狀。對個人而言，體內檢出抗體可以算作一條好消息：他在今後相當長的一段時間內將對新冠病毒免疫。

學者希望全面推廣抽樣抗體檢測

在德國最早爆發疫情的海因斯貝格縣岡格爾特鎮(Gangelt)，由波恩大學病毒學系主任施特雷克(Hendrik Streeck)主導的抽樣抗體檢測項目，也已經在一周前啟動，抽樣規模大約為1000人。施特雷克教授說，海因斯貝格縣的疫情是絕佳的研究對象，因為當地感染者的傳染源基本都可以追溯到2月中旬的一場狂歡節集會，傳染鏈十分清晰。他還強調，該縣的疫情比德國其他地區要提早三星期左右，因此這項研究將對全國防疫起到很重要的指導作用。按照計劃，調研的初步結果本周末就能揭曉。

而在傳染鏈錯綜復雜的慕尼黑，抽樣檢測結果則有望為其他大城市的防疫工作提供借鑑。霍舍爾教授還建議，除了海因斯貝格縣、慕尼黑市，其他地方也應該開展類似的抽煙抗體檢測調研，以便更好地了解新冠病毒在不同人口結構、社會條件下的傳播規律。

有抗體，免禁足？

根據目前已知的研究結果，大部分新冠病毒感染者，大約在感染的第10天左右開始產生抗體。因此，抗體檢測並不能用來發現當前感染者，而是主要用於發現誰是曾經的感染者，以及評估康復患者的免疫力。除了慕尼黑、海因斯貝格縣的抽樣調研，德國多家權威學術機構還計劃聯合在近期展開一項大型研究項目，調查10萬名新冠病毒康復者體內的抗體水平。研究者希望，此項大型研究能夠為決策者提供依據，決定何時重新開放學校、恢復大型活動。如果一切順利，首批抗體測試結果能夠在4月底統計完畢。牽頭此項研究的赫爾姆茨研究院傳染病研究所流行病學家克勞澤(Gérard Krause)在接受《明鏡周刊》采訪時建議，抗體檢測後，確定具備免疫力的人，可以取得一份"免疫證明"，憑此免受社交限制令的約束。

文山/葉宣(德廣聯、南德意志報)

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