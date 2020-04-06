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攜手51年夫妻皆確診相隔6分鐘離世 臨終時光拿掉呼吸器伴彼此

聯合新聞網 / 綜合報導
美國佛羅里達州一對夫妻結婚51年，兩人在三月底陸續遭診斷出感染新冠肺炎。圖擷自CNN
美國佛羅里達州一對夫妻結婚51年，兩人在三月底陸續遭診斷出感染新冠肺炎。圖擷自CNN

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，美國近期確診人數不斷飆升，目前確診數已是全球最高，總計33.7萬多例，死亡人數來到9633例，其中不少高齡人士染病後引發嚴重併發症，死亡機率大幅提高。而在美國佛羅里達州一對夫妻結婚51年，兩人在三月底陸續遭診斷出感染新冠肺炎，原本兩人因病況穩定家人皆不太擔心，未料病情迅速惡化，家人決定讓倆夫妻住進安寧病房，最終他們拿下呼吸器陪伴在彼此左右，而兩人離世時間只差了6分鐘。

根據「CNN」報導，74歲的斯圖爾特（Stuart Baker）和72歲的妻子阿德里安（Adrian Baker）退休後居住在佛羅里達州博因頓海灘（Boynton Beach），他們結婚51年，健康狀況良好，但在3月中旬他們突然感到不適，去看醫生後就返家自我隔離，但幾天後情況仍未改善，因此醫生建議他們去醫院做檢查，3月19日時斯圖爾特已出現發燒、哮喘的症狀因此住院，但阿德里安卻沒有出現任何症狀，只得返回家中。

兩人的兒子貝克（Buddy Baker）表示儘管斯圖爾特住進醫院，他們仍抱持樂觀想法，經常打電話給他聊天，情況也一度好轉，斯圖爾特的供氧量從60％變成50％，但未料情況卻在之後惡化，阿德里安因為丈夫不在身旁，精神嚴重受影響，貝克說「我們以為父親只是五天不在她身邊，但這在他們的生活中非常罕見」，而在3月24日貝克一家被醫院告知斯圖爾特在新冠肺炎的篩檢中呈現陽性，醫生表示他可能撐不過這場病。

而貝克事後也將沒有發燒或相關症狀的阿德里安帶去醫院檢查，結果醫生卻告知他們，母親的血氧濃度很低，一樣無法撐過這場疾病，而貝克眼見父母器官逐漸衰落，只得與姐妹一同決定將他們送往安寧病房，讓父母住在同一病房內，而兩人也摘下呼吸器陪伴彼此左右，不久斯圖爾特和阿德里安在相隔6分鐘的情況下分別離世。

最後，貝克一家在博因頓海灘為父母舉行了追悼會，全程直播給親朋好友，而此事也獲得全世界人們的關注，貝克表示希望家人的故事可以成為改變的催化劑，他呼籲大家聽從衛生官員說的話，保持社交距離、定期洗手，並待在家中，他說「這樣做可能不會影響他們或他們的家庭，但也許他們會幫助另一個家庭不必忍受我們家現在正承受的痛苦」。

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