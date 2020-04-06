強忍高燒仍留守病院12小時 英國護士返家臉色發青死在床上

新冠肺炎疫情蔓延迅速且猛烈，造成多國醫療體系面臨崩潰，防疫物資缺乏也讓第一線醫護人員面臨被感染的風險。英國一名年僅23的護士約翰（John Alogos）便因為醫院人手不足，即便發高燒仍持續工作12小時，導致他返家後病情迅速惡化，不久便死在家中，成為英國醫療人員中最年輕的犧牲者。

據《太陽報》報導，約翰的母親透露，3日晚間他值完晚班返家，便不斷抱怨他經歷一整天的劇烈頭痛及高燒。母親詢問他為什麼不早點回家，約翰表示醫院的同事告訴他人手不足，因此不讓他離開，要他繼續幫忙。

當晚約翰服用退燒藥，卻沒想到過了不久母親查看狀況時，約翰已臉色發青，緊急送醫仍回天乏術。約翰的母親向《太陽報》表示，他們工作時並沒有穿著適當的防護衣。他的同事也表示，醫院裡的人配戴的僅是一般口罩，而非醫療級口罩。

約翰服務的沃特福德綜合醫院（Watford General Hospital）也在週六緊急宣布「危急事件」並關閉急診室，直到晚間才恢復看診。對於約翰過世，沃特福德醫院護理長崔西（Tracey Carter）說：「醫院員工會確實遵守最新的個人防護設備守則，以確保醫院人員受到保護。」並表示約翰相當受同事喜愛，大家都非常想念他，現階段無法再對此事做出回應。