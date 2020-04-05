賞味期限和消費期限有何分別？ 專家：過了賞味期限還可以吃

經常去日本的朋友相信都發現日本食品上通常印有「賞味期限」或「消費期限」的字樣，究竟兩者有什麼分別？原來日本這個「賞味期限」的制度，間接做成日本成為「浪費食物大國」的原因！

今年初日本非營利組織日本財團（日本財団）就著「日本浪費食物的現狀」對1000位17至19歲年輕日本人進行了問卷調查，其中就著「賞味期限」這個議題，有3成多人表示過了賞味期限的食物會直接丟掉，實在非常浪費！

究竟「賞味期限」和「消費期限」有什麼分別？過了「賞味期限」的食物還是否可以安全食用？日本年輕人還有什麼飲食習慣是會造成浪費的？

原來有「賞味期限」字樣的商品多出現在罐頭、泡麵這類不容易腐壞的食物上，代表在這時間之前，食物味道維持在最佳狀態。基本上過了賞味期限的食物，只要儲存環境正常，一般還是可以食用，只是味道可能會稍遜。

至於有「消費期限」標示的商品，通常出現在蔬菜、生肉、便當、三明治等容易壞掉的食物上，超過這期限的食物應該直接丟棄。

搞清楚「賞味期限」和「消費期限」的差別以後，大家到日本購物也要小心不要浪費食物了！

除了食物的賞味期限，相信最多人關心就是食物的卡路里，但日本有節目指出，原來比起凍食飯糰，加熱後進吃會較易致肥！

日本有節目指出，原來比起凍食飯糰，加熱後進吃會較易致肥。圖／この差って何ですか？

澱粉質經過加工後，會變成身體容易吸收的養分。圖／この差って何ですか？

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文章授權轉載自《香港01》