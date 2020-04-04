快訊

案例愈來愈多！指揮中心定案「腹瀉納新冠通報定義」

清明連假人潮超乎預期 陳時中不排除禁足令

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南極上空臭氧層漸恢復的同時…破洞卻罕見在北極現蹤！

聯合新聞網 / 綜合報導
科學家掌握明確證據，顯示南極上空臭氧層破洞已開始逐漸修復。圖為2015年10月的臭氧層破洞面積，藍、綠色分別代表臭氧層薄、厚。 圖／美國太空總署提供
科學家掌握明確證據，顯示南極上空臭氧層破洞已開始逐漸修復。圖為2015年10月的臭氧層破洞面積，藍、綠色分別代表臭氧層薄、厚。 圖／美國太空總署提供

南極上空的臭氧層破洞，一直以來都是地球生態的隱憂。不過，近來的研究卻傳來了好消息，指出南極上空的臭氧層破洞隨著《蒙特婁議定書》等條約的控制，已經得到有效的減緩。不過，今年三月底，這個破洞卻反而在北極上方出現。

根據英國媒體衛報的報導，去年9月的衛星圖像顯示出，臭氧層破洞的年度最大值已縮減到只剩下1,640萬平方公里，是自1982年以來最小的一次。研究者安塔拉‧班納治（Antara Banerjee）表示，這證明了自1987年《蒙特婁議定書》以來，人類所做的種種合作和努力都是有效的。

臭氧層的修復導致南半球噴射氣流逐漸往北移動，回到它原來的位置。這個事實所帶來的影響因地區而異。以南美洲而言，巴塔哥尼亞沙漠的降水可能會增加，紫外線也會減少；不過烏拉圭、巴拉圭、巴西南部和阿根廷北部的降水就有可能減少；而澳洲所面臨的乾旱問題則可能稍微減緩。

不過，除了臭氧層的修復以外，二氧化碳和甲烷等溫室氣體，也會影響南半球噴射氣流，將它推往相反的方向。因此，假如臭氧層完全修復以後，溫室氣體所造成的氣候影響可能會加劇，巴塔哥尼亞與澳洲等地的乾旱可能會更加嚴重。

另一方面，在南極傳來好消息的同時，北極卻在今年三月底出現了罕見的臭氧層破洞。臭氧層破洞是由於寒冷的空氣聚集，將化學物質帶到雲層上空所導致，一般來說，較南極溫暖的北極通常不容易出現臭氧層的損耗，因此讓科學家們非常驚訝。不過，德國的阿爾弗雷德‧魏格纳研究所大氣科學家馬可斯‧歷思（Markus Rex）也表示，由於現在是春天，高緯度地區的永夜才剛剛結束，因此這個臭氧層破洞並不會對人類產生太大的影響，除非這個破洞漂流到人口比較稠密的低緯度地區，到時人們恐怕就需要開始準備防曬了。

臭氧層 南極 北極

延伸閱讀

幫蔬菜洗澡？浪費食物潮？ 英國人舉動氣翻網友

不要再來玩了！英國警方防疫出狠招 染黑夢幻藍湖仙境

影／英國山羊逛大街 網友暴動直呼：好可愛！

印度鎖國男子只能徒步288公里返鄉 途中疑過勞猝死

相關新聞

「叫她不要來還來！」15歲少年氣祖母參加畢典 將她毆打致死

日本發生一起人倫悲劇，一名國中3年級的少年因不滿祖母參加他的畢業典禮，在家將她毆打成重傷，兩天後不幸去世。 產經新聞報導，大阪一名15歲的少年平時和祖父母同住，上個月13日他對76歲的祖母施暴，

南極上空臭氧層漸恢復的同時…破洞卻罕見在北極現蹤！

南極上空的臭氧層破洞，一直以來都是地球生態的隱憂。不過，近來的研究卻傳來了好消息，指出南極上空的臭氧層破洞隨著《蒙特婁議定書》等條約的控制，已經得到有效的減緩。不過，今年三月底，這個破洞卻反而在北極上方出現。

美國甘迺迪家族又一事故 兩人泛舟失蹤

美國政治世家甘迺迪家族（Kennedy）兩名成員前往泛舟後，今天仍不見蹤影，其中包括1963年遇刺身亡的前總統約翰‧F‧...

《我想活下去》：北韓大饑荒，世紀末的「苦難行軍」

「一九九六年的盛夏，人行道開始出現倒地不起的孩子，大家只能視而不見。」一九九○年代絕對登得上我國歷史最悲慘的十年之列。沒有瓦斯燒廚房鍋爐供暖，夜裡油燈取代了電燈，往河邊取水的水桶取代了自來水。配給中心的物資供應開始出現短缺；自此，人民只能從黑市換取糧食...

疫情下英國媽咪幫女兒過生日 鄰居報案警登門才知大烏龍

新冠肺炎COVID-19疫情肆虐，英國政府實施「禁足令」限制民眾出門，以減少非必要聚會，但竟有人無視禁令在家中大開派對？上周五，當地警方接獲鄰居報案，指有人在家裏飲酒及跳舞，疑違反禁令開派對，警員登門掃場才知擺了大烏龍，最後還擔當特別嘉賓參加「派對」。

最高溫9.2℃！南極首見熱浪 「生態將巨變」

熱浪首次侵襲南極半島，澳洲科學家記錄到攝氏9.2度的最高溫度。專家警告，當地動植物生態將面臨巨變，冰川融化也會影響全球氣候。

熱門新聞

美股後市不論怎麼走 巴菲特都有得賺

影／用前程保官兵性命 羅斯福號艦長獲英雄式歡送

OPEC+下周一召開緊急會議談減產 布蘭特原油翻漲

新冠肺炎大流行 為何日本人還是出門上班？

美政府建議全民在公共場合戴布口罩 川普：我不會

國際油價大漲8.5% 全球減產1千萬桶目標非川普妄想

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。