南極上空臭氧層漸恢復的同時…破洞卻罕見在北極現蹤！

南極上空的臭氧層破洞，一直以來都是地球生態的隱憂。不過，近來的研究卻傳來了好消息，指出南極上空的臭氧層破洞隨著《蒙特婁議定書》等條約的控制，已經得到有效的減緩。不過，今年三月底，這個破洞卻反而在北極上方出現。

根據英國媒體衛報的報導，去年9月的衛星圖像顯示出，臭氧層破洞的年度最大值已縮減到只剩下1,640萬平方公里，是自1982年以來最小的一次。研究者安塔拉‧班納治（Antara Banerjee）表示，這證明了自1987年《蒙特婁議定書》以來，人類所做的種種合作和努力都是有效的。

臭氧層的修復導致南半球噴射氣流逐漸往北移動，回到它原來的位置。這個事實所帶來的影響因地區而異。以南美洲而言，巴塔哥尼亞沙漠的降水可能會增加，紫外線也會減少；不過烏拉圭、巴拉圭、巴西南部和阿根廷北部的降水就有可能減少；而澳洲所面臨的乾旱問題則可能稍微減緩。

不過，除了臭氧層的修復以外，二氧化碳和甲烷等溫室氣體，也會影響南半球噴射氣流，將它推往相反的方向。因此，假如臭氧層完全修復以後，溫室氣體所造成的氣候影響可能會加劇，巴塔哥尼亞與澳洲等地的乾旱可能會更加嚴重。

另一方面，在南極傳來好消息的同時，北極卻在今年三月底出現了罕見的臭氧層破洞。臭氧層破洞是由於寒冷的空氣聚集，將化學物質帶到雲層上空所導致，一般來說，較南極溫暖的北極通常不容易出現臭氧層的損耗，因此讓科學家們非常驚訝。不過，德國的阿爾弗雷德‧魏格纳研究所大氣科學家馬可斯‧歷思（Markus Rex）也表示，由於現在是春天，高緯度地區的永夜才剛剛結束，因此這個臭氧層破洞並不會對人類產生太大的影響，除非這個破洞漂流到人口比較稠密的低緯度地區，到時人們恐怕就需要開始準備防曬了。