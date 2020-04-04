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「叫她不要來還來！」15歲少年氣祖母參加畢典 將她毆打致死

聯合新聞網 / 綜合報導
日本大阪府警察本部。圖取自新北市市府警察局臉書
日本大阪府警察本部。圖取自新北市市府警察局臉書

日本發生一起人倫悲劇，一名國中3年級的少年因不滿祖母參加他的畢業典禮，在家將她毆打成重傷，兩天後不幸去世。

產經新聞報導大阪一名15歲的少年平時和祖父母同住，上個月13日他對76歲的祖母施暴，毆打其臉部和頭部，2天後祖母傷重不幸過世，少年通報119稱「在臥房的祖母變得冰冷」，警方上門將他逮捕，昨天依傷害致死罪移送。

少年供稱，當天是他的中學畢業典禮，先前已要求祖母不要參加，但祖母還是去了，讓他相當火大，因此才動手。少年也說祖母平常也會督促他唸書、碎念成績差之類的，讓他覺得很煩，過去也有對祖母施暴的不良紀錄。

畢業典禮 大阪 日本

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