疫情下英國媽咪幫女兒過生日 鄰居報案警登門才知大烏龍

新冠肺炎COVID-19疫情肆虐，英國政府實施「禁足令」限制民眾出門，以減少非必要聚會，但竟有人無視禁令在家中大開派對？上周五，當地警方接獲鄰居報案，指有人在家裏飲酒及跳舞，疑違反禁令開派對，警員登門掃場才知擺了大烏龍，最後還擔當特別嘉賓參加「派對」。

據太陽報報導，住在英國蘇格蘭格拉斯哥加文區（Govan）的34歲媽媽傑瑪（Gemma Cullen），上周五為13歲女兒生日舉辦「視像派對」，6人在鏡頭前舉杯跳舞，又大開音樂，氣氛高漲。其中一名友人梅莉莎（Melissa）亦和其愛貓一同跳舞，突然她離開鏡頭，以為她在跟男友聊天，結果鏡頭前出現了一名穿着警察制服的男子，還笑着跟他們打招呼，傑瑪也嚇一嚇並笑問「你為我們請來脫衣舞者嗎？」。

警員聽到則大笑否認，「我今晚不打算表演，女士們」，並解釋指接到梅莉莎的鄰居報案，懷疑這裏正進行非法派對，但原來只是一場誤會，最後留下來和她們聊了10分鐘後離開。

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文章授權轉載自《香港01》