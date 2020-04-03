最高溫9.2℃！南極首見熱浪 「生態將巨變」

熱浪首次侵襲南極半島，澳洲科學家記錄到攝氏9.2度的最高溫度。專家警告，當地動植物生態將面臨巨變，冰川融化也會影響全球氣候。

德國之聲報導，澳洲南極計畫研究團隊3月31日在科學期刊《全球變化生物學》發表報告指出，研究人員1月23日至26日期間，在位於澳洲珀斯正南面的凱西一個研究站，記錄到基地有史以來最高和最低的氣溫，而最低溫沒有超過攝氏0度，最高溫沒有低於攝氏7.5度。

這意味著南極錄得首次熱浪，最高及最低氣溫至少連續三天維持高溫。其中在1月24日，團隊甚至記錄到最高氣溫達攝氏9.2度，比該站的平均最高氣溫高出6.9度。

澳洲南極署首席科學家伯格斯特倫（Dana Bergstrom）表示，炎熱的夏季起初或對當地物種產生積極影響，但長遠有消極影響。他解釋，南極半島大多數生物身處小型無冰綠洲上，依靠融雪融冰提供水源；氣溫上升會增加融冰，為物種提供額外水源，微生物和無脊椎動物加速生長繁殖，短期內是好事。但水過多也會使植物連根拔起，並從根本上改變無脊椎動物和微生物的群落組成。

冰雪在夏季完全融化，或導致其他時候干旱，而炎熱天氣也會讓習慣寒冷的物種無法適應。報告預期未來幾年會有大量生物受影響，「這說明氣候變化影響所有地方，連地球上最偏遠的角落也難逃一劫」。

根據世界氣象組織，南極半島是全球暖化最快的地方之一，在過去50年南極半島西海岸約有87％冰川在融化，其中大多數在近12年加速消融。