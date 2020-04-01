印度鎖國男子只能徒步288公里返鄉 途中疑過勞猝死

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，許多國家紛紛採取鎖國、封城等措施，而印度為了控制疫情在上月25日宣布鎖國21天，公共運輸全面停擺，使得許多人必須徒步返鄉。新德里一名男子原本打算走回距離約288公里的老家，不料過程中卻疑似因為太過勞累暴斃身亡。

根據「Outlook India」報導，新德里一名39歲的男子辛格（Ranveer Singh）原本在新德里擔任貨運工，由於政府宣布封城後，公共運輸全面中斷，使得想回老家的他決定徒步走回位於中央邦（Madhya Pradesh）莫雷納（Morena）的家。

根據報導，兩地距離相隔約288公里，但沒想到辛格走到距離新德里215公里的雅格拉市（Agra）時便倒地不起，根據偵辦此案的警方表示，辛格在走路回家途中，曾有商店老闆提供茶和餅乾讓他補充體力，但沒過多久便聽到他直呼胸痛，接著就暴斃身亡。

送醫急救後辛格仍宣告不治，死因為心臟病發作猝死，但當地警方初步判定，辛格極有可能是因為長途跋涉太過勞累，才會不幸猝死。

印度鎖國邁入第七天，但確診人數仍不斷上升，由於數十萬名在大都市工作的外地工喪失工作與薪水，為了生存只能紛紛步行回鄉，才導致出現「人口大遷移」的情況。