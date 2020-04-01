快訊

清明連假首日路況天氣一次看！國五恐狂塞12小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實施社交疏離措施抗疫情 印度貧民窟1400人共用一個廁所難奏效

香港01 / 歐敬洛
印度實施封城及社交疏離，但人數眾多的基層社群中，社交疏離措施根本難以實行。（法新社）
印度實施封城及社交疏離，但人數眾多的基層社群中，社交疏離措施根本難以實行。（法新社）

為遏止新型冠狀病毒肺炎COVID-19）散播，印度實施封城社交疏離（social distancing）措施，但問題是有關措施被指僅在上流及中產社群中有效，此因在人數遠遠更多的基層社群中，社交疏離措施根本難以實行，例如在一些貧困地方，平均1400名居民共用一個廁所，隱藏社區大規模爆發的風險。

印度的封城措施正嚴格執行，交通工具停駛，警察在街上巡邏驅趕不守規則的人群。但全國7400萬居住在城市的貧困人口中，社交疏離措施似乎不可能執行。

默亨德爾（Jeetender Mahender）是居住在孟買貧民窟的一名清潔工人，他告訴美國有線新聞網絡（CNN），他居住的地方要與20戶人共用一個廁所：「居住的環境太狹窄，走動都會捉襟見肘，我們實際就是居住在一起。」他又稱「如果當中一個人染病，我們所有人都會中招。」

貧民窟的居民不理會總理莫迪（Narendra Modi）呼籲留在家中，天天都要外出，背後原因是大家都沒有自來水，必須每天清早前往指定地方排隊載水。

1440居民僅一個廁所　78%居民無自來水

印度觀察研究基金會（ORF）2019年報告指出，儘管印度政府聲稱印度「每家每戶都有廁所」，實際上並不包含貧民窟。報告指在孟買的達拉維（Dharavi）貧民區，平均1440居民共用一個廁所，而78%居住在孟買貧民窟的居民都沒有自來水系統。

如此情況十分嚴重，因為在貧民窟衛生環境惡劣，空氣不流通，加上人群緊密聚集，只要誰不幸染病，病毒便會很容易廣泛散播開去，令疫情爆發。

22人在返鄉途中死亡

在疫情下，一些不願留在城市、擔心受感染的勞工，因無交通工具只好長途跋涉數百公里的路回鄉。有衛生官員擔憂，若太多人湧往市外，會有加劇病毒擴散風險。彭博社亦報道，目前已有22人在歸鄉途中死亡，或涉及交通事故、飢餓或疾病。

延伸閱讀：

新冠肺炎】世衛：意大利西班牙疫情現趨穩跡象

【新冠肺炎】巴西政府不作為 里約熱內盧黑幫自行宣布宵禁

文章授權轉載自《香港01》

印度 社交 孟買 疫情 封城 COVID-19 新型冠狀病毒 肺炎 CNN 新冠肺炎

相關新聞

印度鎖國男子只能徒步288公里返鄉 途中疑過勞猝死

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，許多國家紛紛採取鎖國、封城等措施，而印度為了控制疫情在上月25日宣布鎖國21天，公共運輸全面停擺，使得許多人必須徒步返鄉。新德里一名男子原本打算走回距離約288公里的老家，不料過程中卻疑似因為太過勞累暴斃身亡。

別讓志村健的死白費！日本防疫的危機感呼籲

「志村的骨灰罈很重，但很溫暖...」日本搞笑藝人志村健病逝之後，遺體已於3月31日火化、骨灰交由哥哥志村知之帶回。因為感染武漢肺炎的關係，志村健的遺體直到火化時都被以防疫隔絕包覆，親友都無法瞻仰志村的最後遺容；在醫院的人生訣別後，下一回再見到，已經是化成手裡捧著的骨灰罈，讓志村的家族感到極為痛心遺憾。難掩悲傷的粉絲，紛紛向志村健的故居和老家獻花致意，但敏感的防疫時刻，民眾卻也被提醒要「獻花自肅」；與此同時，社群網路上也有人因為志村的離世，號召大眾提高防疫警覺：「請大家別讓志村的死白費了！」

女脫北者驚爆 北韓集中營拿政治犯屍體作為「人體肥料」

日前一名從北韓逃脫的政治犯向聯合國「北韓人權調查委員會」揭露，被關在北韓价川（Kaechon）集中營裡的囚犯，死後遺體竟然被拿來當作「人體肥料」。

實施社交疏離措施抗疫情 印度貧民窟1400人共用一個廁所難奏效

為遏止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）散播，印度實施封城及社交疏離（social distancing）措施，但問題是有關措施被指僅在上流及中產社群中有效，此因在人數遠遠更多的基層社群中，社交疏離措施根本難以實行，例如在一些貧困地方，平均1400名居民共用一個廁所，隱藏社區大規模爆發的風險。

疫情下情侶示愛 邊境遙望、視訊交流

愛情不因新冠肺炎而止息！面對新冠肺炎，各國紛紛採取「保持社交距離」的政策避免群聚感染，許多情侶也因此要開始談起「遠距離戀愛」。有1對分別住在德國、丹麥的情侶還是在邊境上遙望彼此、保持適當距離交談。不過大多數的情侶都改用Facetime、Skype等軟體一起聊天、煮飯，甚至是看電影。

情侶檔插畫竟被LV相中？受委託創作繪本跨足時尚

去年（2019）九月，出身「史特拉斯堡裝飾藝術學院」的法國版印工作室雙人團體「ICINORI」接受「童里繪本洋行」邀請，首度來台舉辦版畫、繪本及立體書等系列作品展覽與專題講座活動。

誤信飲酒可殺新冠病毒 伊朗假酒中毒釀480死

新冠肺炎侵襲伊朗後，因政府失信、教育程度不足和網路謠言橫行，導致許多人誤信假消息，直接飲用甲醇後中毒身亡。伊朗衛生部的一...

神秘懸疑！密碼出現的時間比耶穌早？

說到密碼，大家普遍都會聯想到神秘懸疑事件，但其實密碼在好幾千年前，只是為了讓民眾增加閱讀趣味，隨著時代演變才逐漸有了軍事、商業層面的需求。以下整理世界著名「古密碼」，或許你也能從中發明專屬自己的密碼。

搞笑是一件嚴肅的事：追悼「志村健」...日本職人爆笑王

志村健的表演很好笑。但是志村健的人生，嚴肅到有點昭和男子漢的哀愁。立志成為搞笑演員，是因為自己出生在父親極端嚴肅的家庭；常動手揍人的父親，卻在看電視的搞笑節目時會真心發笑。進入了日本的搞笑世界，志村健做了多年的跟班小弟，終於靠著努力和搞笑短劇熬出頭。志村打造搞笑短劇的堅持，從電視黃金時段一直到深夜放送都始終如一，也是因為他其實早期並不擅長現場訪問性的節目。對他來說，準備完美才提供出來的搞笑，才是對觀眾的負責和尊敬。志村健所代表的，或許就是這種日本老派搞笑藝人的藝風。

「動物都在想念遊客」 德國動物園請梅克爾撥款餵食

德國多家動物園聯名寫信給總理梅克爾，請她在新冠肺炎疫情肆虐、動物園生意慘淡期間，撥出1億歐元（約台幣33億元）協助園方照...

雇主未盡力讓員工居家辦公 新加坡擬開罰

新冠肺炎疫情加劇，新加坡確診累計926起，新加坡人力部將修法加強防疫，如果企業雇主未盡最大努力讓員工居家辦公，可能遭勒令...

缺防護衣竟穿雨衣抗疫還是破的... 印度醫護悲歌

印度醫院防護配件短缺，一些前線醫生被迫穿著雨衣和戴安全帽抗疫，暴露了印度醫療系統的脆弱，能否應付持續激增的冠病病例令人存...

熱門新聞

石油Q2日產量 估減千萬桶

川普想再撒錢救美國經濟　籲推出2兆美元基礎設施法案

道瓊跌逾400點 創史上最糟單季和2008年來最糟單月走勢

末日博士羅比尼示警：美將陷更大蕭條

超市掃貨塞滿車廂被罵「囤貨」 女出面解釋原因網讚：超暖

川普：美、沙、俄三大產油國 將就油價問題「一起來談」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。