女脫北者驚爆 北韓集中營拿政治犯屍體作為「人體肥料」

日前一名從北韓逃脫的政治犯向聯合國「北韓人權調查委員會」揭露，被關在北韓价川（Kaechon）集中營裡的囚犯，死後遺體竟然被拿來當作「人體肥料」。

根據「每日郵報」報導，這名從集中營倖存下來化名金日順（Kim Il-soon）的脫北者指出，集中營裡所耕種的農作物非常成功，因為被掩埋的屍體都被拿來當作天然肥料，她也提到集中營的警衛告訴勞動的囚犯們，要將屍體均勻的的埋葬在整片土地上，以便肥沃整片農地，並建議將其推廣到營地周圍難以耕種的山區。

金日順更提到，有一次一個小孩跑到山裡尿尿，卻赫然發現竟然有一隻手臂從土壤中伸了出來，原因是因為他們沒有將屍體掩埋好。在金日順爆料後，「北韓人權調查委員會」也指出，並沒有在衛星圖上看到集中營區有任何火葬場或類似的設施。

「北韓人權調查委員會」執行董事斯卡拉托尤（Greg Scarlatoiu）表示，上述金日順的證詞提醒了他們，即使新型冠狀病毒在世界各地大流行時，金正恩的政權仍不關心人民的生命。他也痛批，北韓為了維護政權，不惜對人民實施難以想像的酷刑，而正當全球都在對抗新冠肺炎的疫情時，金正恩的政權仍繼續迫害其國民。

价川集中營又被稱為「第一教育集中營」，位於平壤以北約80公里處，據傳裡面關了2000至6000名政治犯。在2002年時，一名前囚犯李順玉（Lee Soon-ok）曾爆料，該集中營囚犯每天面臨18個小時的超高工時、與300人共用一間廁所，甚至還吃生老鼠作為食物。