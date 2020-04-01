疫情下情侶示愛 邊境遙望、視訊交流

愛情不因新冠肺炎而止息！面對新冠肺炎，各國紛紛採取「保持社交距離」的政策避免群聚感染，許多情侶也因此要開始談起「遠距離戀愛」。有1對分別住在德國、丹麥的情侶還是在邊境上遙望彼此、保持適當距離交談。不過大多數的情侶都改用Facetime、Skype等軟體一起聊天、煮飯，甚至是看電影。

跨越「界線」的愛

根據英國《每日郵報》報導，住在丹麥的85歲老奶奶羅穆森與住在德國的89歲老爺爺漢森是一對情侶，他們分別住在德、丹邊境，以前常常在邊界上見面。然而德、丹邊界在2個禮拜前就因為新冠肺炎疫情封閉，仍阻擋不了他們的愛，他們依舊在邊境上見面，只是多了「社交距離」。

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這對情侶在當地市長巡邏時發現他們而因此爆紅，其實他們在2年前開始交往至今，幾乎每天都會在邊境上碰面，羅穆森因為要開車所以都喝咖啡，漢森常常騎著腳踏車、拎著一瓶酒來赴約。訪問他們的德國之聲記者法蘭森也開心的在臉書上發文，希望愛能讓人們團結一致，尋找對抗新冠肺炎的方法。

遠距電影、廚房約會

《英國廣播公司》也提到，有南非的情侶利用Facetime玩遊戲，雙方隨機畫一些圖案讓對方猜謎，他們還能視訊吃晚餐，女方利用通訊軟體傳食譜給男方，然後就一起視訊做菜，做完菜雙方就一起邊吃邊喝酒，「感覺跟一般約會差不多。」男朋友認為，疫情蔓延下，視訊約會並不麻煩，而且有助情侶維繫感情。

受訪情侶也紛紛舉例，可以透過Facetime、Skype等視訊軟體進行約會、讀書、一起看電影等活動。愛丁堡大學教授施奈爾也提醒情侶，新冠肺炎是透過飛沫傳染，請情侶保持距離，如果另一半有不舒服情況，至少彼此遠離2周，不要為愛痴狂。

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