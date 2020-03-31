武漢解封在即 運輸重啟商店開張

即將完全解除封城的武漢，目前的情況究竟如何？大眾運輸已逐步重啟，車廠也先行復工，許多商店更重新開張。武漢一位袁老師表示，近來當地人的話題不再是哪個社區爆發感染，而是關注海外的疫情。一位醫護人員坦言，目前只剩下寥寥可數的病人，不過無症狀感染者的數量還是未知數，解封之後的上策還是待在家中。

逐漸恢復日常

根據《法國國際廣播電台》和《半島電視台》報導，新冠肺炎的發源地武漢將於4月8日完全解除封城，不過28日火車站已重新開放，30日公車和地鐵也再度上路，數千民眾開始回到這個中國的製造業和運輸中心。雖然車廠已經先行開工，但仍在等待滯留外地的員工歸來，以及因停工中斷的零組件供應。

「在經歷兩個多月足不出戶的日子後，我想要大買特買。」來自南京的一位教師表示，武漢市中心的一家購物中心有將近四分之三的商店重新開張，不過仍有許多店家限制店內人數。理髮師熊娟表示，隨著管制措施逐漸放寬，近來她開始挨家挨戶替人剪頭髮，有顧客向她抱怨難以忍受頭髮太長。

公園散步人潮再現

「近幾天公園時常聚集散步和聊天的人群，有的人甚至還沒有戴口罩，這是兩個禮拜前未見的情景。」武漢一位袁老師表示，雖然人們的話題還是聚焦在新冠肺炎，但有所不同的是，人們不再談論哪個社區有救護車進入，而大多關注在海外的狀況。袁老師也坦言，在武漢解封之後，他們還是會保持高度警覺。

「在疫情爆發之初，醫療物資嚴重供不應求，直到2月中才好轉。」一位在孝感市第一人民醫院工作的醫護表示，在短短兩個禮拜間，許多同事遭到感染。她回憶起疫情達到巔峰時，醫院簡直是一團混亂，目前雖然僅剩下寥寥可數的確診病人，不過政府並無調查「無症狀感染者」究竟有多少人，她認為待在家中還是上策。

另一位武漢居民富賓（音譯）表示，4月8日的解封城不該被寄予太多期望，不可能回到疫情爆發前的情況，每個人都應該繼續遵守政府的指引。

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